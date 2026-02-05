El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lanzado este jueves un mensaje de calma a la ciudadanía tras el cierre preventivo de las compuertas de la Vega de Triana, una medida adoptada ante la posible crecida del río Guadalquivir como consecuencia de las lluvias registradas aguas arriba.

Según ha explicado el regidor en declaraciones a los medios, el caudal del río a su paso por la capital ha aumentado de los 1.000 metros cúbicos por segundo registrados el día anterior a los 1.600 actuales, una cifra que se mantiene todavía lejos del umbral de riesgo, situado en los 3.000 metros cúbicos por segundo. "Todavía queda mucho margen", ha subrayado Sanz, quien ha insistido en que el cierre responde únicamente a una recomendación técnica de la empresa municipal Emasesa como medida de anticipación.

Por precaución y ante posibles inundaciones, hemos procedido a cerrar las compuertas del Muro de Defensa. Una medida preventiva ante la crecida del cauce del Guadalquivir. Sigue siempre fuentes oficiales Gracias a los sevillanos por su colaboración#BorrascaLeonardo https://t.co/p3LUsg14YZ pic.twitter.com/F7QEZtrsbL — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) February 5, 2026

El Ayuntamiento mantiene activado el Nivel 1 del Plan de Emergencias Municipal debido al aviso amarillo por fuertes vientos en la campiña sevillana, vigente hasta las 18.00 horas. En este contexto, el alcalde ha pedido especial precaución, señalando que el principal riesgo durante la jornada no es el agua, sino las rachas de viento registradas desde la madrugada.

Cierre preventivo de parques, instalaciones al aire libre y cementerio municipal

Tras los efectos de la borrasca Leonardo, el Consistorio ha reabierto este jueves los centros cívicos, los Reales Alcázares –excepto los jardines–, las instalaciones deportivas cubiertas y los espacios culturales municipales. No obstante, se mantiene el cierre preventivo de los parques, las instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal.

Desde el miércoles, el Ayuntamiento ha gestionado un total de 694 incidencias, de las cuales unas 400 están relacionadas directamente con la borrasca. La mayoría han sido avisos por problemas de tráfico y caídas de ramas, árboles u objetos a la vía pública, destacando el corte temporal de la Avenida de la Palmera tras la caída de una palmera. Según ha confirmado el alcalde, no se han producido personas heridas gracias a las medidas preventivas adoptadas.

Sanz ha indicado que la situación meteorológica mejora considerablemente a partir del mediodía, una circunstancia que se ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol en relación con el partido de Copa del Rey previsto en el Estadio de La Cartuja entre el Real Betis Balompié y el Atlético de Madrid. Asimismo, ha señalado que los tanques de tormenta de la ciudad se encuentran vacíos y que, aunque existen situaciones preocupantes en municipios como Alcalá, Lora o Coria, Sevilla no presenta actualmente ese nivel de riesgo.

La segunda vez en la historia que Sevilla cierra las compuertas

Los bomberos han procedido al cierre de las compuertas del Muro de Defensa de la Vega de Triana desde primeras horas de la mañana, con la activación de todos los recursos municipales ante posibles inundaciones. La Policía Local permanece vigilante en los cauces del río, con apoyo de Protección Civil, y se ha informado a los usuarios del cierre de las instalaciones deportivas y del parque de la zona.

Esta infraestructura, en funcionamiento desde 2011, permite el cierre hermético del paso inferior que conecta Triana con el río mediante compuertas metálicas abatibles de dos hojas, de 11,5 metros de anchura y cuatro metros de altura, bloqueando la entrada de agua en caso de crecida peligrosa. Se trata de la segunda vez en la historia que Sevilla activa este sistema por prevención.

Por último, tras la caída de una azucena de bronce de la Giralda, el alcalde ha anunciado que la Policía Local realizará una inspección de la torre con drones cuando disminuya el viento, para descartar nuevos daños estructurales.