El pantano de Bornos en Cádiz comienza a desaguar miles de litros a causa del temporal

La borrasca Leonardo mantiene en alerta a Andalucía y a amplias zonas del sur y oeste del país por lluvias muy intensas y persistentes, con riesgo elevado de inundaciones. En algunos puntos se prevén acumulados excepcionales, además de fuertes rachas de viento y mal estado de la mar, sobre todo en la costa atlántica y áreas de sierra.

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha explicado que el caudal de agua que se está desembalsando en la presa "está respetando todas las zonas de vivienda de los vecinos" y está cogiendo por su cauce, por lo que ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población afectada.

Ha indicado que se han repasado "todos los puntos más importantes de posibles inundaciones" y que "ahora mismo" están "relativamente tranquilos en todo lo que pueda llevar un problema para nuestros vecinos y para nuestras vecinas".

Además, ha señalado que el pantano de Bornos, que también está desembalsando, "está empezando a descargar agua", es decir, está bajando su volumen, algo que para el alcalde es "algo muy importante" porque "quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que se está reconduciendo el agua y que probablemente tengamos buenas noticias o mejores noticias muy pronto".

La Junta activa un dispositivo de apoyo psicológico

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha activado un plan operativo de apoyo psicológico y acompañamiento emocional dirigido a la población y a los profesionales, en el contexto de la alerta meteorológica que afecta a distintas zonas de Andalucía.

Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Antonio Sanz, que ha subrayado que "ante situaciones excepcionales, la respuesta sanitaria debe ir más allá de lo asistencial e incorporar también el cuidado emocional de la ciudadanía y de los profesionales que están en primera línea", en declaraciones recogidas en una nota.

En este sentido, Sanz ha destacado que este dispositivo responde a "una planificación responsable, basada en la anticipación y en la coordinación con el conjunto de los operativos de emergencia".