Hallan sin vida a la mujer que cayó al río al intentar salvar a su perro en Málaga

La Guardia Civil ha localizado este viernes el cuerpo sin vida de Carolina, la mujer que permanecía desaparecida desde el pasado miércoles tras caer al río Turvilla a su paso por Sayalonga, en la comarca malagueña de la Axarquía, cuando trataba de sacar del agua a su perro. Según la información facilitada por Europa Press, el cadáver ha sido hallado a unos 1.000 metros del punto donde se produjo la desaparición.

El suceso ocurrió en plena situación de aviso por el temporal en la provincia. Fue la mujer que acompañaba a Carolina quien alertó de lo ocurrido, precisando que había caído al río cuando intentaba rescatar a su mascota, que finalmente pudo salir.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 19:00 del miércoles, movilizando de inmediato a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

Desde el primer momento se desplegó un amplio dispositivo en la zona con patrullas y especialistas de la Guardia Civil, entre ellos efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (EREIM), además de medios aéreos. Este viernes se incorporó también el Servicio Cinológico. En el operativo han participado igualmente bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y de Algarrobo.

El pésame de Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su pésame durante una visita a Huétor Tájar, donde comprobaba las zonas inundadas por la borrasca Leonardo. Allí expresó "en nombre propio y de todos los andaluces" su pesar por la mujer desaparecida en Sayalonga, "que tristemente y lamentablemente su cuerpo ha sido encontrado".

Moreno recordó las circunstancias del fallecimiento al señalar que Carolina "estaba con su mascota, que fue al río, intentó salvarla y como consecuencia de ese rescate a la mascota parece ser que fue arrollada por el río y tristemente ha fallecido". El presidente andaluz añadió que se trata de "una más de las muchas consecuencias que tiene y que está teniendo este río atmosférico que tanto daño y tanto perjuicio está creando en el país vecino de Portugal, en Marruecos, en España y de manera muy especial también en Andalucía".