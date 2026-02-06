Moreno exige al Gobierno activar el Fondo de Compensación y pedir fondos a la UE: "Esto no ha acabado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno de España que active recursos del Fondo de Compensación y que, de manera paralela, solicite ayudas a la Unión Europea para hacer frente al impacto del encadenamiento de borrascas que está castigando a todas las provincias andaluzas.

Según informa Europa Press, Moreno ha realizado estas declaraciones tras visitar en la provincia de Granada algunas de las zonas más afectadas por las intensas lluvias, entre ellas Huétor Tájar, municipio que, tras recorrerlo en persona, ha descrito como "convertido en una isla, rodeado de agua, donde ésta ha generado daños severos al inundar múltiples zonas de cosechas, en especial de espárrago, tras alcanzar niveles de acumulación inéditos".

El presidente andaluz ha avanzado una primera estimación del golpe del temporal sobre las infraestructuras autonómicas. "Los efectos de la borrasca Leonardo en las distintas zonas de Andalucía se están ya traduciendo en pérdidas considerables. Hablamos de más de 500 millones de euros únicamente en obras y reparaciones que hay que acometer en carreteras y red viaria autonómicas. Todo ello sin contar daños en edificaciones, agricultura, industria, turismo, enseres personales...", ha detallado.

Ante este escenario, Moreno ha apelado a una respuesta conjunta de todas las administraciones. "Vamos a intentar paliar entre todas las administraciones todos estos daños. Desde la Junta de Andalucía vamos a hacer un esfuerzo importante, una vez pase este frente y podamos cuantificar con más detalle los daños reales. Pediremos al Estado, a través del Fondo de Compensación del que dispone, apoyo para sacarlo adelante y ayudar. Y también le pediremos que solicite ayuda a la Unión Europea para que, con fondos europeos, podamos entre todos aliviar la situación de muchas familias y resolver muchos de los problemas que van a quedar en términos de daños en infraestructuras gravemente afectadas total o parcialmente", ha explicado.

Emergencia activa y aviso de más lluvias

En relación con la evolución del llamado ‘río atmosférico’, el presidente ha confirmado que Andalucía mantendrá la situación de emergencia en nivel 2 al menos hasta el miércoles, lo que permite movilizar medios de todas las administraciones en apoyo del operativo de la Junta.

Moreno ha advertido de que el episodio está lejos de darse por concluido: "Estamos soportando lluvias muy intensas y nunca antes vistas en nuestra geografía. Sábado y domingo seguiremos con agua abundante, y el lunes está previsto un nuevo ‘río atmosférico’. Llueve sobre mojado. La tierra es incapaz de drenar y los pantanos están llenos. Por tanto, pedimos mucha prudencia. Esto no ha acabado. Nos quedan episodios de lluvia hasta el miércoles al menos por toda Andalucía. Extrememos la precaución y no caigamos en la sensación de que esto ha acabado, porque pueden darse más situaciones y circunstancias peligrosas".

Puntos críticos bajo vigilancia

Sobre el resto de zonas afectadas por el "enjambre de borrascas", el presidente ha señalado que la situación en Grazalemapermanece controlada tras la evacuación de todos sus vecinos, ahora realojados en Ronda. Allí será necesario un peritaje de la situación geológica del terreno y no se descarta ampliar el perímetro de seguridad.

"Tendremos que hacer un peritaje de la situación geológica del suelo, y puede que deba ampliarse el perímetro de seguridad. Los técnicos están controlando el pueblo y también Policía y Guardia Civil para evitar pillaje. Estamos muy preocupados. Por fortuna, he preguntado por los vecinos (realojados en Ronda) y se encuentran razonablemente bien", ha señalado.

Moreno ha añadido que se mantiene una especial atención en el entorno de Jerez de la Frontera, ante la subida del río Guadalete, así como en Córdoba —en concreto en el barrio cercano al aeropuerto— y en el entorno de Cazorla. Además, los embalses de Andalucía occidental se encuentran a niveles muy altos, por lo que podría ser necesario abrir esclusas para mantener los márgenes de seguridad.