Andalucía propone flexibilizar fondos Next Generation para afrontar los daños del temporal

Andalucía propondrá flexibilizar y adecuar parte de los fondos europeos MRR de los Next Generation a ayudar a reconstruir las zonas más afectadas por las borrascas que vienen golpeando a la comunidad, así como a la reactivación económica del sector primario, con el objetivo de reunir el máximo de recursos posible con los que, una vez remita el temporal y cese por completo la situación de emergencia, e intentar recuperar la normalidad en el menor tiempo posible.

Así lo ha expuesto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita en Córdoba a algunas de las zonas más afectadas por las tormentas y el viento durante los últimos días, así como al Puesto de Mando Avanzado habilitado en la capital para seguir la evolución de las lluvias y cauces.

Reparar los daños causados

Moreno ha insistido en que la atención principal debe centrarse en el dispositivo de emergencias y en la vigilancia de ríos y embalses, sin dejar de lado la necesidad de planificar y activar con rapidez los recursos que serán necesarios para reparar los daños causados. "En este momento, lo más urgente es proteger las vidas humanas y bienes esenciales como las viviendas. Pero también debemos empezar a pensar en cómo apoyar a quienes tendrán que regresar a sus casas y ayudarles a reconstruir su rutina diaria, así como en la recuperación del tejido productivo y de sectores como el turismo, que también se ha visto perjudicado".

En esa línea, y tras unas primeras estimaciones, el presidente ha reconocido que el impacto del temporal "va a ser millonario", y que a partir del martes o miércoles, cuando remita lo peor del temporal, "se cuantificarán los daños" para afrontar la recuperación. Una segunda fase que, según ha adelantado, hará que "el Presupuesto de toda la Junta de Andalucía quede supeditado a este fenómeno".

Un esfuerzo por parte del Gobierno andaluz al que Moreno llama a sumarse al Estado, tanto a través de Fondo de Contingencia como reclamando formalmente a la Unión Europea que active recursos del Fondo de Solidaridad del que ésta dispone, y que son independientes a los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) englobados dentro de los Next Generation.

El presidente plantea que estos fondos puedan flexibilizarse y emplearse, al menos en parte, para afrontar los costes ocasionados por el temporal. "Desde varias consejerías vamos a solicitar al Gobierno de España que una parte de los MRR se destine a este objetivo. Nuestra intención es activar todos los instrumentos disponibles para aliviar la situación de las familias afectadas y contribuir a encontrar los recursos económicos necesarios para superar este momento. Es un esfuerzo en el que debemos implicarnos todos".

Mientras tanto, y hasta que el temporal no remita por completo, el presidente ha insistido en no relajar la precaución. "No podemos bajar la guardia. Seguimos en una situación de emergencia y preocupante. Hay zonas muy castigadas que pueden empeorar. La situación es límite, con acuíferos colmados y ríos por encima de su normalidad. Muchos en nivel rojo. Si tenemos lluvias intensas en esas zonas, tendremos problemas serios. Sobre todo, Sierra de Cádiz, Guadalete por Jerez, zona del Guadalquivir, Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar."

Hasta la fecha, los daños provocados por las incesantes lluvias y viento son considerables en todas las provincias: una mujer fallecida en Sayalonga (Málaga), más de 11.000 personas desalojadas en toda Andalucía, 47 cortes totales en 43 carreteras de la red viaria autonómica, además del impacto severo en las campiñas de Cádiz, Sevilla, Córdoba, y Vega de Granada, entre otros muchos.