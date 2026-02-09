Desarticulada una red dedicada al tráfico de armas de fuego en Cádiz y Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la adquisición, venta y distribución de armas de fuego, que posteriormente eran suministradas a organizaciones dedicadas al narcotráfico. En total han sido detenidas 16 personas tras realizar registros en La Línea de la Concepción (Cádiz), Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla).

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, estas armas eran utilizadas para proporcionar seguridad durante la realización de alijos de sustancias estupefacientes y para reforzar la capacidad operativa de dichos grupos criminales.

La explotación de la investigación, denominada operación Odín, ha culminado con la realización de 16 entradas y registros domiciliarios simultáneos en las localidades de La Línea de la Concepción, Dos Hermanas y Los Palacios, procediéndose a la detención de 16 personas.

Durante el desarrollo de los registros se han intervenido once armas de fuego cortas y siete armas de fuego largas, así como diversa munición de distintos calibres y más de 180.000 euros en efectivo, entre otros efectos de interés para la investigación.

Según la Policía Nacional, esta actuación supone un "importante golpe" a las organizaciones criminales, teniendo en cuenta que el tráfico de armas de fuego constituye uno de los factores de mayor riesgo en la evolución del crimen organizado, al implicar una escalada cualitativa de la violencia.