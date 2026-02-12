Juanma Moreno exige a Sánchez que mueva ficha: "El Gobierno tiene 4.000 millones en el Fondo de Contingencia"

Andalucía intenta recuperar el pulso tras el paso de un "río atmosférico" inédito que ha dejado un rastro de destrucción en la comunidad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido este jueves en Jerez de la Frontera junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para lanzar un mensaje nítido a la Moncloa: la administración autonómica llegará hasta donde alcancen sus recursos, pero el auxilio real depende de que el Gobierno de Pedro Sánchez active los mecanismos financieros que tiene "en la mano".

Moreno ha cifrado en 11.752 las incidencias registradas y más de 11.000 los evacuados desde el pasado 28 de enero. Pese a la magnitud de la catástrofe, el presidente popular ha puesto en valor la "anticipación" de su Ejecutivo y el comportamiento de los ciudadanos, lo que ha permitido que solo se haya tenido que lamentar una víctima mortal. Sin embargo, la factura económica será "millonaria".

Con las cuentas de 2026 recién estrenadas el pasado 1 de enero, Juanma Moreno ha anunciado que no dudará en reprogramar el presupuesto para lanzar ayudas directas a los sectores más castigados, especialmente el primario. "Vamos a realizar un esfuerzo sin precedentes para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores", ha asegurado, confirmando que la Junta ya trabaja en una cuantificación técnica de los daños.

"Instrumentos poderosos"

No obstante, el barón popular ha sido tajante al señalar que la Junta no puede cargar sola con la reconstrucción. Moreno ha recordado que el Estado dispone de un Fondo de Contingencia dotado con casi 4.000 millones de euros cuya activación solo depende de un Consejo de Ministros. "El Gobierno de España tiene instrumentos poderosos. Esos recursos pueden llegar al conjunto de los andaluces de manera inminente", ha subrayado Moreno.

En esta línea, ha enviado una misiva a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con tres exigencias clave. Que el Gobierno central active de inmediato el Fondo de Solidaridad Europeo ante la UE, que se permita a Andalucía utilizar sus ahorros sin que computen como déficit, aplicando el mismo criterio que se utilizó con Canarias tras la erupción del volcán en La Palma y poder redirigir partidas de los Fondos Europeos que actualmente están "bloqueadas" por la burocracia para destinarlas a la reparación urgente de infraestructuras, carreteras y tuberías.

La visita de Alberto Núñez Feijóo a Jerez no ha sido casual. Moreno ha agradecido al presidente del PP su "atención constante" durante la crisis y le ha pedido que traslade al Congreso de los Diputados las iniciativas necesarias para que Andalucía no se detenga. "Si Andalucía no va bien, España no va bien", ha sentenciado el presidente andaluz, recordando que la región es la tercera economía del país y necesita recuperar su "ritmo pujante" cuanto antes.