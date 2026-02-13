Andalucía agranda su proyección como 'casa' del deporte mundial: de 8 grandes pruebas a más de 200

Andalucía sigue agrandando su proyección como sede de grandes acontecimientos deportivos de nivel mundial, a los que en el próximo mes de mayo sumará la Copa del Mundo de Remo, que se disputará en aguas del Guadalquivir. Con esta cita, la comunidad se consolida en el calendario internacional de las principales pruebas en múltiples disciplinas deportivas, después de que el año pasado acogiese más de 200 grandes citas, por las apenas ocho que se celebraron en 2018.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado las obras de remodelación ejecutadas en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de La Cartuja, en Sevilla, que precisamente se convertirá en apenas tres meses en la gran base de la Copa del Mundo de Remo.

"Esta reforma devuelve al CEAR Cartuja su condición de polo mundial de excelencia deportiva. Un nuevo éxito del Gobierno andaluz en su política de infraestructuras y fomento del deporte que acaba con años de declive y de descuido, de falta de mantenimiento y de un lamentable estado de conservación", ha afirmado el presidente, en relación a un proyecto de remodelación, modernización y de eficiencia energética ejecutado a lo largo de los últimos años cuya inversión que alcanza los 5,1 millones de euros entre obras, servicios y suministros.

Las últimas mejoras del complejo, acometidas en 2025, han consistido en la instalación de placas fotovoltaicas, mejoras en los sistemas de agua, iluminación y climatización; adecuación de habitaciones para movilidad reducida y eliminación de barreras arquitectónicas. Solo en estas partidas, la inversión roza los tres millones (2,9), cofinanciados con fondos europeos, completa un plan continuado de actuaciones encadenadas desde 2019 que han incluido tanto el propio CEAR como la Residencia de Deportistas, donde se han mejorado gimnasios y embarcaciones, entre otros medios.

"A partir de 2019, el Gobierno andaluz recuperó la gestión de la Residencia, hasta entonces en manos de una empresa hotelera, que se encontraba en un estado deplorable, y en la que hasta la comida que se ofrecía a los deportistas era de mala calidad. Eso ha cambiado de la noche al día en estos años. Estamos ante el único Centro de Alto Rendimiento de gestión y financiación exclusivamente autonómica que hay en toda España. Andalucía vuelve a ser puntera", ha asegurado Moreno.

La próxima Copa del Mundo de Remo devolverá al CEAR de La Cartuja, más de 10 años después, al calendario internacional de grandes competiciones. No obstante, el complejo deportivo sigue siendo una referencia para deportistas de primer nivel. Sus principales atractivos son su ubicación, con instalaciones céntricas, modernas y punteras; la Residencia, con más de 100 habitaciones y unas 36.000 pernoctaciones al año; el clima de Sevilla, que ofrece las mejores condiciones para estas prácticas durante todo el año; o la dársena del Guadalquivir, la cual, con más de 7 kilómetros de aguas tranquilas, constituye una de las mejores pistas del mundo.