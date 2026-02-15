Juanma Moreno inicia la recuperación y avisa de que habrá que "quitar dinero" a otras partidas: "Son habas contadas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado este domingo que el Gobierno andaluz dentro de la situación operativa 1 de la Fase de Emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, que tomó este sábado rebajando el nivel precedente, que era la situación operativa 2, y ha anunciado que "simultáneamente empezamos la fase de recuperación".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ronda, donde ha visitado a los vecinos desalojados de Grazalema y donde ha anunciado que esta tarde se decidirá sobre su vuelta parcial al municipio a partir de los informes que aporten los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Moreno ha señalado que en esta fase se mantiene el nivel 1, dentro del cual "ya no nos hace falta la cooperación de otras administraciones".

El presidente andaluz ha apelado a que "todo parece indicar que esta semana entramos en una buena semana en términos climáticos", con la salvedad de rachas de viento en algunas zonas, aunque con la confianza de que "parece que las lluvias nos van a dar una tregua larga".

Moreno ha situado a partir del martes ese inicio de la recuperación y uno de cuyos hitos será el informe de cuantificación de los daños y con ello la activación de ese Plan Andalucía Actúa.

Sobre la dotación presupuestaria de este documento ha indicado "el enorme esfuerzo" de las consejerías de Presidencia y de Economía para que "podamos sacar dinero de un lado y ponerlo en otro", por cuanto ha reconocido que afrontar la recuperación de una catástrofe natural implica "quitarle el dinero" a otras partidas previstas de gasto "porque son habas contadas" y por ello se ha procedido a "una recomposición de nuestros presupuestos".

Moreno ha indicado que se trata de un plan "abierto que todavía no tenemos cuantificado al 100%" a la espera de ir ampliando la evaluación de daños con nuevos informes, antes de precisar que las actuaciones prioritarias se dirigirán a la recuperación de las carreteras, convencido de que la red viaria es "fundamental" para el regreso a los colegios o el acceso a los vecinos.

"Ya hemos conseguido de nuestros propios recursos poner más de 500 millones de euros para esa fase inicial de recuperación de la red viaria", ha seguido explicando Moreno, quien ha apelado a "unir los esfuerzos de los propios ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, del Estado y de la Unión Europea" con la premisa de que "son muchos los daños y ninguna Administración puede por sí sola" afrontar esa recuperación.