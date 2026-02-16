Grazalema recupera el pulso: así será la vuelta a casa tras once días de angustia

Se inicia la operación retorno a la localidad gaditana de Grazalema. A las 16:00 horas de este lunes está previsto que se inicie la operación de forma "coordinada, escalonada y ordenada" según ha comunicado la Junta de Andalucía.

En total este retorno lo harán los vecinos de 1.342 viviendas situadas en zonas seguras de las 1.619 que hay registradas en el municipio.

La vuelta tendrá lugar 11 días después del desalojo forzado de esta localidad anegada por el agua. Una localidad en la que siguen trabajando los técnicos que estudian la seguridad en las 300 casas restantes situadas en las zonas más castigadas por el agua.

Sepan que los vecinos podrán volver a sus casas por medios propios o en los vehículos que ponga a disposición el Plan de Emergencia para todas aquellas personas vulnerables y con necesidades especiales.

Anuncio que ha realizado el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla que ha agradecido la colaboración de todos los efectivos implicados, tanto de la Agencia de Emergencias como del Ayuntamiento de Grazalema, de la Administración del Estado, y de manera especial de la Guardia Civil.

Mención especial para los vecinos de Grazalema y Ronda

Además el Consejero de Emergencias y portavoz del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ha tenido una mención especial para los habitantes de los municipios de Grazalema y de Ronda (Málaga), que ha acogido a buena parte de los evacuados. En este sentido ha destacado la figura de la alcaldesa rondeña, María de la Paz Fernández, y de su Ayuntamiento, como "un ejemplo magnífico de colaboración institucional".

"La solidaridad de Ronda con Grazalema ha sido excepcional, ha dicho Antonio Sanz, que ha subrayado también el extraordinario comportamiento de los vecinos de Grazalema.

Así las cosas este lunes el 80% de los vecinos de la localidad gaditana van a poder volver a recuperar la normalidad.

Mientras tanto, desde su consistorio se está trabajando para que aquellos vecinos que viven en zonas donde no es apta aún la ocupación puedan ser realojados en viviendas de otros vecinos o en alojamientos turísticos del pueblo.