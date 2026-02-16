Un terremoto de 4,3 sacude Almería y se siente en más de cien municipios del sureste peninsular

La provincia de Almería se ha despertado en la madrugada de este lunes con un terremoto de una "magnitud moderada" sin que por ahora se hayan registrado daños personales ni materiales. El temblor, localizado en el municipio de Tabernas y seguido de varias réplicas, se dejó sentir en más de un centenar de localidades del sureste peninsular.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó el seísmo principal a las 00:55 horas, con una magnitud de 4,3 mbLg. El epicentro se situó en las proximidades de la planta solar del municipio de Tabernas. Al originarse a escasa profundidad, la sacudida se transmitió con mayor intensidad hacia la superficie, lo que facilitó que fuese percibida por numerosos vecinos.

Aunque el foco estuvo en Tabernas, la onda sísmica se propagó por gran parte de la provincia y alcanzó territorios cercanos. Según la escala del IGN, el fenómeno alcanzó una intensidad entre III y IV, un nivel que se clasifica entre "débil" y "ampliamente observado". Pese a ello, no se han notificado daños relevantes hasta el momento.

Tras el movimiento principal, la actividad no se detuvo. Hasta las 5:59 de la mañana, el IGN había registrado catorce réplicas con epicentro también en Tabernas, aunque más próximas al núcleo urbano. Estas sacudidas secundarias presentaron magnitudes comprendidas entre 1,5 y 2,6, y profundidades variables, desde la superficie hasta los 13 kilómetros. La última, a las 5:59, fue de magnitud 1,7.

📌Registrado esta madrugada un seísmo de 4.3 grados de magnitud y epicentro en #Tabernas #Almeria 📞 Recibidas 11 llamadas en @E112Andalucia : 8 de la provincia de #Almería, 2 de #Granada y 1 de #Jaén ✅ No hay constancia de daños personales 📹Te dejamos este vídeo donde te… pic.twitter.com/a39nKUIDKo — EMA 112 (@E112Andalucia) February 16, 2026

El temblor se dejó notar en más de cien localidades de Almería, Murcia, Granada y Jaén. Fue especialmente perceptible en la capital almeriense y en municipios como Benahadux, Huércal de Almería, Gádor, Macael u Olula del Río. También se registraron avisos, aunque con menor intensidad, desde localidades como Níjar, Albox, Tíjola, Sorbas, Turre y Cuevas del Almanzora.

De forma más leve, el seísmo alcanzó puntos alejados como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, además de ciudades murcianas como Águilas, Cartagena o Puerto Lumbreras; granadinas como Baza, Guadix y Motril; y jiennenses como Linares, Úbeda, Baeza o Bailén.

Recordamos que Almería se sitúa en una de las zonas de mayor actividad sísmica de la península ibérica por la proximidad entre las placas euroasiática y africana. Aunque la mayoría de los temblores pasan desapercibidos, los expertos insisten en la importancia de que en situaciones así los ciudadanos mantengan la calma, sigan de cerca la información oficial y conozcan las medidas básicas de seguridad.