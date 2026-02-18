Abren diligencias por la denuncia por acoso a un menor contra el alcalde de La Algaba

La Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell contra el alcalde de este municipio sevillano, Diego Manuel Agüera, acusado de acoso sexual a un menor aprendiz de torero.

Fuentes cercanas a la investigación han informado este miércoles a EFE de que la denuncia ha sido ya derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público que podrá acordar las diligencias que procedan para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

En la denuncia, adelantada por El Mundo, el que fuera director de la Escuela de Tauromaquia acusa al regidor de ser un "depredador sexual" y pide una orden de alejamiento que le impida acercarse al joven, al que habría acosado durante varios meses.

De acuerdo a la denuncia, el menor habría contado lo sucedido a Carbonell, a quien entregó los mensajes que intercambió, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, con Agüera y en los que este último se habría insinuado y llegado incluso a plantear un encuentro.

Según el denunciante, el adolescente tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram, por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el alcalde, que atribuye la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.