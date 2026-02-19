La Guardia Civil halla una narcolancha con armas en Níjar tras el aviso de los vecinos

La Guardia Civil encuentra una "narcolancha" con armas abandonada en la Isleta del Moro, en el municipio almeriense de Níjar. Un hallazgo que se está investigando por si guarda relación con la reciente operación antidroga llevada a cabo en Macael.

El bote ha sido encontrado varado en la orilla con uno de sus motores fueraborda aún sumergido en el agua y según fuentes de la investigación las armas estaban a plena vista. Es más, algunos testigos de la zona aseguran haber visto a un hombre armado abandonar la embarcación antes de que fuera encontrada.

Han sido vecinos de la zona los que han alertado a la Guardia Civil, lo que ha permitido una rápida intervención de sus agentes que han tomado el control de la lancha y han abierto diligencias para determinar la procedencia de la misma.

Podría estar relacionada con la operación en Macael

Este suceso se produce en un contexto de alta actividad policial en la provincia almeriense. Es por ello por lo que no se descarta que este desembarco en Níjar pueda estar vinculado con el importante despliegue contra el tráfico de droga realizado recientemente en Macael.

Una intervención, que se desarrolló el pasado martes saldándose con una decena de detenciones, aunque por el momento las actuaciones judiciales se encuentran bajo secreto de sumario.