Montero promete una ley de lenguas andaluzas: "Necesitamos seguir combatiendo los tópicos"

En un acto político celebrado este sábado en Jaén, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha desgranado los pilares de su proyecto para alcanzar la Presidencia de la Junta. Su hoja de ruta combina una fuerte apuesta por la identidad cultural andaluza con una reestructuración del sistema educativo y la reclamación de competencias en infraestructuras clave.

Identidad andaluza "sin complejos"

Una de las propuestas más destacadas de Montero es el impulso de una Ley de lenguas andaluzas. La vicepresidenta defendió la necesidad de proteger y poner en valor el habla de la región como herramienta para combatir estereotipos y para "impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que siempre han sido los andaluces: expresarnos con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender nuestros orígenes".

"Necesitamos seguir combatiendo los tópicos", ha señalado. "No hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar", afirmó Montero, quien abogó por defender los orígenes y expresarse "con orgullo" frente a los tópicos. "Ser andalucista o defender el andalucismo no significa ir en contra de otros que quieren avanzar en cotas de autogobierno. Ser andaluz es defender la autonomía de Andalucía".

En clave política, la líder socialista acusó al actual presidente, Juanma Moreno, de haber mantenido el autogobierno paralizado durante los últimos ocho años. Para Montero, el andalucismo debe ir más allá de las celebraciones y romerías, centrándose en el desarrollo real de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.

Educación pública frente a la privatización

En el bloque educativo, Montero se ha comprometido a dar un giro radical a las políticas actuales, centrándose en frenar lo que denomina el "trasvase" de alumnos hacia el sector privado. Para ello, ha prometido un incremento masivo de plazas en la Formación Profesional pública, denunciando que la falta de oferta actual obliga a muchas familias a "hipotecar su casa" para costear matrículas en centros privados que alcanzan los 10.000 euros por módulo.

Asimismo, la dirigente socialista ha puesto el foco en la educación superior, asegurando que su primera medida al llegar al Palacio de San Telmo será la derogación de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA). Según la ministra de Hacienda, es prioritario eliminar normativas que tacha de "destructivas" para poder concentrar de nuevo todos los esfuerzos y recursos en el fortalecimiento del sistema universitario público.

Gestión directa de los trenes

Finalmente, en materia de infraestructuras, Montero adelantó que su Gobierno exigirá la transferencia de la red de Cercanías. Inspirada en procesos similares en otras comunidades autónomas, la dirigente socialista defendió que Andalucía tiene la "ambición y capacidad" necesaria para gestionar sus propios trenes de forma directa, mediante la inversión y el convencimiento de que la gestión cercana es más eficiente para los ciudadanos.