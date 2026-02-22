Andalucía cuenta con la red de conservatorios más extensa y completa de España

Las enseñanzas artísticas encuentran en Andalucía un lugar privilegiado en España, donde el sistema educativo ofrece una oferta como en ningún otro lugar para dar respuesta al talento del alumnado. No en vano, no solo es la Comunidad con la red de conservatorios más extensa y completa del país, sino que es difícil encontrar algún país en Europa que disponga de cerca de 200 centros públicos para estas enseñanzas, 80 de ellos de titularidad de la Junta de Andalucía.

En concreto, son cinco conservatorios superiores de Música situados en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y 74 conservatorios elementales y profesionales repartidos por todas las provincias andaluzas. A esta red de centros que imparten Música y Danza se suman las 9 Escuelas de Arte Superior de Diseño; las tres de Arte Dramático en Córdoba, Málaga y Sevilla; 7 Escuelas de Arte y las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas.

En los últimos años, esta red cuenta con dos centros nuevos que se han convertido en referencia en España y en Europa tras unas inversiones cercana a los 18 millones de euros.

El nuevo Conservatorio Superior de Música de Jaén 'Andrés de Vandelvira', inaugurado en 2025 tras una inversión de cerca de 11 millones, ofrece un espacio como pocos en Europa, añadiendo una inversión adicional de un millón para la adquisición de nuevos instrumentos para 240 alumnos y 64 profesores. El Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de Almería, inaugurado en 2024 con una inversión de alrededor de 7 millones, tiene matriculados este curso más de 350 alumnos y alumnas y oferta las enseñanzas elementales básicas y profesionales de Danza, en las especialidades de Danza Española, Danza Clásica y Baile Flamenco.

Más de 84.000 alumnos y alumnas estudian Música, Danza, Arte Dramático, Diseño, Idiomas y Deportivas en en Andalucía, atendidos por más 5.400 profesores. Cifras que demuestran que Andalucía es la gran potencia de unas enseñanzas que aportan una formación artística de calidad y garantizan la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático y el diseño. En este sentido, el Gobierno andaluz continúa con su compromiso de proteger y potenciar estas enseñanzas, que sin ser obligatorias son fundamentales para el desarrollo integral de nuestra sociedad y también para el impulso del tejido productivo de Andalucía.

En las enseñanzas artísticas superiores, que permiten la obtención del título de Grado equivalente al Grado Universitario, este curso se ha registrado por segundo curso consecutivo un nuevo récord de matriculaciones, superando las 4.000 en las especialidades de arte dramático, danza, música y diseño en centros públicos, la mayor cifra de la serie histórica. Una de las peculiaridades de estas enseñanzas es que permiten el acceso a másteres universitarios y artísticos, así como a programas de doctorado. De hecho, una de las novedades de este curso ha sido el convenio con la Universidad de Córdoba para la puesta en marcha de un Máster en Enseñanzas Artísticas de Música.