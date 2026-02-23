Dimite el alcalde socialista de La Algaba tras una denuncia ante Fiscalía por presunto acoso a un menor

El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera (PSOE), ha presentado este lunes su renuncia al cargo tras ser denunciado ante la Fiscalía por un empleado municipal por un presunto delito de acoso sexual a un menor de edad del municipio. A partir de este martes, el primer teniente de alcalde asumirá las funciones de la Alcaldía.

La decisión se ha conocido después de que el propio regidor difundiera un comunicado, recogido por Europa Press, en el que anuncia que deja el cargo "por unos meses" para centrarse en su defensa.

Renuncia temporal para centrarse en la defensa

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", señala Agüera en el comunicado.

El ya exalcalde sostiene que el empleado municipal habría "malignamente interpretado una conversación". Además, afirma que la denuncia pública ha provocado "una indignación más que razonable" en su entorno personal y entre vecinos de la localidad. Según ha indicado, también ha presentado acciones judiciales "por atentar" contra su "derecho al honor".

Denuncia ante la Fiscalía

La denuncia fue interpuesta por un trabajador municipal ante la Fiscalía por un presunto caso de acoso sexual a un menor de edad de la localidad. El episodio al que se refiere la denuncia, según la versión de la defensa, habría ocurrido hace aproximadamente un año y medio.

El abogado que ejercerá la defensa de Agüera, Juan Silva de los Reyes, ha señalado a Europa Press que los hechos responden, a su juicio, a una "clara manipulación con intencionalidad política".

El letrado ha indicado además que su representado presentó previamente una demanda de conciliación civil en relación con una querella criminal por vulneración del derecho al honor.

Desde este martes, el primer teniente de alcalde, José Manuel, asumirá las funciones de la Alcaldía en el Ayuntamiento de La Algaba tras la renuncia formal de Agüera.