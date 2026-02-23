La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto un expediente gubernativo para recabar información sobre la situación de las narcolanchas difundidas por los medios de comunicación y redes sociales, que han sido vistas en primera línea de playa por todo el litoral andaluz para refugiarse del temporal que ha azotado la región durante las últimas semanas.

El expediente correrá a cargo de la fiscal Ana Tárrago y se centrará en recopilar las informaciones que han sido difundidas por los medios de comunicación y la Guardia Civil. También de alcaldes de la zona que han expresado su inquietud y malestar ante la presencia de las embarcaciones en sus términos municipales.

Precisamente este lunes los vecinos de Cabo de Gata han pedido al Gobierno más medios para combatir la presencia de narcolanchas. En concreto, las asociaciones vecinales solicitan un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil del Mar, así como mejoras en embarcaciones, equipamiento y recursos técnicos de esta unidad, con el objetivo de aumentar la capacidad de vigilancia, disuasión e intervención en el litoral del parque natural.

La solicitud ha sido trasladada al Gobierno por la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que considera que una presencia estable y bien dotada de medios contribuiría a proteger a la población, preservar un espacio natural de enorme valor ambiental y salvaguardar la imagen de un territorio cuya economía depende en gran medida del turismo y del respeto a su entorno.

Con la apertura del expediente se recopilarán las noticias para conocer las circunstancias y presencia de estas narcolanchas en el litoral andaluz durante la borrasca en primera línea de playa, puertos deportivos y el río Guadalquivir. Precisamente una embarcación como estas arrolló hace dos años a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) causándoles la muerte al instante.

Estas embarcaciones de gran potencia están prohibidas desde el año 2018 y suelen encontrarse en aguas internacionales para actuar en el tráfico de droga e inmigrantes y durante su estancia están siendo abastecidas por otras cargadas de combustible.