Moreno inaugura en Huelva el séptimo centro de salud que se construye en la provincia desde 2019

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el nuevo hito alcanzado por la sanidad andaluza en la provincia de Huelva, que acaba de estrenar en Aljaraque el séptimo centro de salud que ha construido el Gobierno andaluz desde 2019, una cifra que se incrementará a corto plazo ya que el octavo, en Aracena, se encuentra ya en fase de redacción del proyecto de obras.

Moreno ha inaugurado en Corrales, pedanía de Aljaraque, muy próxima a la capital onubense, este nuevo centro de atención sanitaria que lleva operativo apenas unas semanas, desde diciembre de 2025, y que se ha levantado sobre la base del anterior consultorio, muy saturado debido al considerable aumento de población que viene experimentando la localidad.

"Se trata de un espacio moderno, accesible y amplio, dispuesto arquitectónicamente en dos módulos. Más la cimentación de un tercer módulo con vistas a una futura ampliación, en caso de ser necesaria. Tal cual está, el nuevo centro duplica las consultas que tenía el anterior, pasando de tres a siete, y ofrece servicios como fisioterapia, rehabilitación y odontología, que hasta hace poco solo se daban en el Centro de Salud de Aljaraque, con lo que ello supone de más cercanía y comodidad para los vecinos, así como la liberación de espacios y citas en el centro de cabecera principal, el de Aljaraque", ha explicado el presidente.

Juanma Moreno conversa con dos profesionales sanitarios en nuevo centro de salud de Los Corrales, pedanía de Aljaraque (Huelva).

Esta nueva infraestructura se suma así a los que ya entraron en funcionamiento dentro de la provincia de Huelva: Galaroza, Isla Chica, Gibraleón, Lucena del Puerto, Niebla y Rosal de la Frontera, a los que se sumará el anteriormente citado de Aracena.

"Llevamos una inversión global acumulada desde 2019 a 2025 de 180 millones en Huelva y su provincia. Una cifra histórica, sin precedentes, que refleja el compromiso y la responsabilidad de este Gobierno andaluz con la continua mejora asistencial de los onubenses. Pero hay más: para este 2026, hemos presupuestado otros 40 millones de euros más, con lo que la inversión global, al término de esta segunda legislatura, será de unos 220 millones", ha detallado el presidente.

En concreto, Moreno ha avanzado los dos próximos hitos que, en el ámbito sanitario, sumará la provincia: "Con esos 40 millones con cargo a este año vamos a iniciar la construcción del gran proyecto sanitario de Huelva, el nuevo Hospital Materno Infantil. El pasado día 12 firmamos el contrato de obra, y en marzo pondremos la primera piedra, dando inicio de esta forma a las obras. Esto ya no tiene vuelta atrás".

Moreno, en un momento de su visita al nuevo centro sanitario.

El Materno Infantil implicará una inversión aproximada de 83 millones, de los que se han consignado 17 para este arranque de obras, cuyo plazo de ejecución está marcado en 34 meses.

Además, el presidente ha adelantado el inicio de otro proyecto sanitario relevante para Huelva, en este caso relacionado con el Hospital de Riotinto. "Remataremos la mayor renovación de instalaciones que se viene acometiendo en ese complejo, que incluye, entre otros aspectos, la reforma de todo su Bloque Quirúrgico, el corazón del centro. Para 2026, destinaremos una partida de más de tres millones", ha finalizado.