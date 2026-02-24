Grazalema recupera la normalidad: los últimos vecinos evacuados vuelven a sus casas

El municipio de Grazalema, perteneciente a la Sierra de Cádiz y evacuado a principios de febrero debido al peligro que representaba el río de tormentas, ha restablecido la normalidad tras el retorno de los últimos residentes que permanecían fuera de sus hogares.

Así lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha informado este martes por la noche en la red social X: "Los últimos vecinos de Grazalema que permanecían desalojados por fin pueden volver a casa también. ¡Noticia estupenda! Seguimos recuperando la normalidad en #Andalucía. Gracias a los técnicos por su trabajo y a los andaluces por el ejemplo de prudencia que han vuelto a dar".

🔴 Los últimos vecinos de Grazalema que permanecían desalojados por fin pueden volver a casa también. ¡Noticia estupenda! Seguimos recuperando la normalidad en #Andalucía. Gracias a los técnicos por su trabajo y a los andaluces por el ejemplo de prudencia que han vuelto a dar. pic.twitter.com/cqZXNtFx6U — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 24, 2026

Aproximadamente 1600 personas han permanecido fuera de sus viviendas mientras los especialistas verificaban que los niveles de los acuíferos situados bajo el núcleo urbano de Grazalema no implicaban riesgos de desplazamientos de terreno ni desprendimientos rocosos según citan desde ABC.

Durante las últimas semanas, estas personas han estado alojadas en el pabellón municipal de Ronda o en viviendas de familiares que se reparten en otros pueblos como Zahara, El Gastor o El Bosque..

Exceso de agua

Apenas dos semanas después del tren de borrascas, el acuífero de Grazalema, ha dejado de brotar agua. Este tipo de acuífero es el resultado de la acción hidrológica sobre las formaciones de caliza presentes en la zona.

Este acuífero kárstico es un fenómeno natural muy poco común que únicamente ocurre después de varios días de lluvias intensas. Para prevenir accidentes, los técnicos han realizado diversas operaciones y revisiones que asegure la zona de posibles desprendimientos y .