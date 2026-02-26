Montero ordena al PSOE ausentarse de la gala del 28F en el Teatro de la Maestranza por su "deriva partidista"

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha dado instrucciones a los parlamentarios de su grupo para que no asistan a la gala de entrega de las medallas de Andalucía 2026. Según ha publicado ABC, la decisión responde a la consideración de que el acto institucional organizado por el Ejecutivo autonómico se ha convertido en un "show televisivo" orientado al lucimiento del presidente andaluz.

La orden fue trasladada este miércoles durante una reunión preparatoria del Pleno del Parlamento andaluz. En ese encuentro, la portavoz socialista y número dos del partido en la comunidad, María Márquez, comunicó a los diputados la instrucción de reducir al mínimo la asistencia a la tradicional ceremonia del 28 de febrero, Día de Andalucía.

De acuerdo con la información de ABC, en la reunión se argumentó que el evento ha derivado en un acto de "autobombo" sufragado con fondos públicos. El Grupo Socialista ha explicado al diario mencionado que su presencia será "meramente institucional y testimonial", aunque garantizará el acompañamiento al alcalde de Adamuz.

La decisión coincide con la concesión de la Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al municipio cordobés de Adamuz por su comportamiento ejemplar tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. El reconocimiento será recogido por su alcalde socialista, Rafael Ángel Moreno.

Pese al malestar por el formato del acto, el PSOE ha confirmado que respaldará al regidor en la ceremonia que se celebrará en el Teatro de la Maestranza, escenario habitual de esta gala institucional.

Críticas al "lucimiento" de Moreno

El portavoz adjunto socialista en la Cámara autonómica, Rafael Recio, ha cuestionado los "costes desorbitados" de los actos organizados por la Junta con motivo del 28F, en alusión tanto a la ceremonia en el teatro como al cóctel posterior en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia.

Recio ha sostenido que estos eventos ya no se celebran "para homenajear a los andaluces", sino para el "lucimiento" del presidente de la Junta, Juanma Moreno. En este contexto, ha preguntado públicamente "cuánto nos va a costar este año" la gala principal del Día de Andalucía y ha criticado que el Ejecutivo "gastó sólo en la gala de 2025 lo mismo que en las cinco últimas organizadas por gobiernos socialistas".

El diputado ha añadido que "no es momento de derrochar ni de despilfarrar, sino de atender con seriedad los compromisos que ha adquirido ante las cámaras y con botas de agua", en referencia a la gestión de los daños provocados por los recientes temporales. A su juicio, el espíritu del 28F "no va de escenografía, sino de oportunidades".

Una presencia institucional limitada

Fuentes socialistas han indicado a ABC que, previsiblemente, acudirá en representación del partido un miembro de la Mesa del Parlamento, posiblemente la vicepresidenta segunda, Irene García, con el objetivo de acompañar al alcalde de Adamuz en la recogida de la distinción.

La paradoja es que antes de la reunión en la que se comunicó la directriz, seis diputados socialistas ya habían confirmado su asistencia al servicio de protocolo de la Junta, según ha podido confirmar el diario. Desde la administración autonómica se contaba asimismo con la presencia de María Jesús Montero, que habría ratificado su asistencia días atrás.

Lo que sí mantienen los socialistas es su participación en el acto institucional previo que se celebra cada año en el Parlamento de Andalucía. Este evento incluye el izado de la bandera andaluza y la interpretación del himno, y concluye con un pleno extraordinario en el que interviene el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre.

En la edición del pasado año, parlamentarios del PSOE, incluida Montero, asistieron a la gala de la Maestranza, donde escucharon desde la primera fila la reivindicación de Moreno al Gobierno central de "una financiación justa para garantizar el desarrollo y el autogobierno", petición que fue ampliamente aplaudida por el auditorio.

Las distinciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado ya los decretos con los nombramientos de las personalidades distinguidas en 2026. Entre los reconocimientos figuran los títulos de Hijos Predilectos para el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega.

🥇 Manuel Carrasco y Paz Vega, Hijos Predilectos de Andalucía 2026. 👏 El cantante onubense y la actriz sevillana recibirán el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma el 28 de febrero.#28F https://t.co/7aH8Xsprow — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) February 22, 2026

Además de las distinciones honoríficas, el Ejecutivo andaluz ha anunciado un paquete de ayudas fiscales para las familias afectadas por las borrascas, transferencias de crédito por valor de 214 millones de euros destinadas a infraestructuras dañadas y medidas específicas para la restauración agrícola, de cauces y playas.