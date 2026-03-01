Andalucía reafirma su liderazgo y capacidad de superación en un emotivo 28F: "Soñar en grande e ir a por todas"

La celebración del Día de Andalucía ha estado marcada por un profundo sentimiento de orgullo y una mirada firme hacia el futuro, tras un inicio de año especialmente difícil para la comunidad. El acto de entrega de las Medallas de Andalucía y los Títulos de Hijos Predilectos, celebrado este 28 de febrero, sirvió para reivindicar la identidad andaluza como un motor de "concordia y estabilidad".

El discurso presidencial comenzó con un emotivo recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero, así como a los afectados por los recientes temporales que obligaron a evacuaciones de emergencia en municipios como Grazalema. El presidente elogió la respuesta de la sociedad civil y la coordinación entre administraciones de distinto signo político, destacando que Andalucía ha demostrado ser una "tierra de empatía".

Cuando en Andalucía hay un problema, estamos todos. Damos un aplauso unánime a Grazalema y a Ronda, y a su alcalde y alcaldesa por ser ejemplo de la mejor política. El abrazo de Andalucía es la muestra ejemplar de sensatez, solidaridad y ternura. Orgulloso de vosotros.#28F pic.twitter.com/PxjcRNDvkg — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 28, 2026

En el ámbito de los reconocimientos, la gala ensalzó el talento de figuras que llevan el "acento andaluz" por todo el mundo. Los títulos de Hijos Predilectos recayeron en la actriz Paz Vega y el cantante Manuel Carrasco, de quienes se destacó su capacidad para triunfar sin renunciar a sus raíces.

Junto a ellos, se otorgaron Medallas de Andalucía a una amplia representación de la excelencia regional, incluyendo a artistas como Ana Mena y los Cantores de Híspalis, periodistas como Sandra Golpe, deportistas de la talla de Olga Carmona, María Torres y Carolina Marín, y referentes científicos como Rosa María Rodríguez. También se reconoció la labor humanitaria del pueblo de Adamuz y el legado del jurista Manuel Clavero Arévalo en el centenario de su nacimiento.

Nuestro espíritu y nuestra fuerza es hacer posible lo imposible, soñar en grande e ir a por todas. Sigamos haciendo de Andalucía una realidad de la que sentirnos orgullosos. ¡Feliz Día de Andalucía! ¡Viva Andalucía!#28F pic.twitter.com/KnTM88SBsC — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 28, 2026

Más allá de lo institucional, el mensaje puso de relieve la transformación económica de la región, que hoy se presenta como la tercera economía de España. Con más de 250.000 millones de euros exportados desde 2019 y un liderazgo claro en el número de trabajadores autónomos, Andalucía ha logrado romper antiguos tópicos para convertirse en un referente de innovación tecnológica y creación de empleo. Esta pujanza se refleja también en la cultura y el deporte, con la comunidad consolidada como sede de grandes eventos internacionales como los Latin Grammy, las galas de los Premios Goya o finales de la Copa del Rey.

Finalmente, el discurso cerró con un compromiso social rotundo, haciendo un llamamiento a proteger a los jóvenes mediante soluciones en vivienda y empleo. El acto concluyó definiendo a Andalucía como el "corazón y la conciencia del Sur", una tierra que ha perdido el miedo a ser quien es para seguir haciendo posible lo que antes parecía imposible.