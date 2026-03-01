El secreto de Andalucía que muchos desconocen para atraer turistas durante todo el año

Andalucía celebra su riqueza turística más allá de playas y monumentos. Arturo Bernal, nuevo consejero de Turismo y Andalucía Exterior, detalla cómo la región combina innovación, cultura y hospitalidad para atraer visitantes durante todo el año. "Aquí lo bueno son sus gentes, son los andaluces. La experiencia la dan ellos, no solo los hoteles o la Alhambra", explica en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio.

La gestión turística andaluza se extiende a cada rincón de la comunidad. Grazalema, por ejemplo, ha demostrado cómo los municipios responden ante crisis, alojando gratuitamente a casi siete mil personas desplazadas durante incidentes recientes. Restauradores y propietarios de viviendas turísticas también colaboraron con comidas y hospedaje sin coste. Bernal resalta que "el turismo en Andalucía es una industria con alma, capaz de trasladar valores y principios en su actividad".

Andalucía apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial para gestionar flujos turísticos, combatir la estacionalidad y mejorar la experiencia. Con la plataforma Nexus, la Junta segmenta mercados, gestiona talento y optimiza la planificación, lo que permite que casi todo el territorio reciba turismo durante todo el año. "Estacionalidad recuperada, gestión inteligente y presencia en el 99,8% del territorio", subraya Bernal.

La región consolida su mercado europeo y amplía su presencia en Norteamérica, Sudamérica, Asia y Oriente Medio, priorizando no solo la cantidad de turistas, sino también la calidad del gasto. En 2025, Andalucía superó los 32.000 millones de euros en ingresos turísticos, con casi 490.000 empleos generados en el sector.

Bernal invita a los visitantes a descubrir Andalucía más allá de los tópicos: "Miles de razones atraen a la gente: playas, campos de golf, catedrales… pero lo que enamora es la gente". La apuesta es clara: turismo sostenible, inteligente y con alma, donde cada visitante vive una experiencia única y personal.