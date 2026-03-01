Más de 304.000 andaluces se benefician del Carné Joven Europeo

El Carné Joven Europeo, gestionado en Andalucía por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha ampliado su red de ventajas y entidades colaboradoras para facilitar el acceso de la juventud andaluza a servicios culturales, deportivos, de ocio y transporte en condiciones preferentes.

En la actualidad, más de 304.000 jóvenes andaluces disfrutan de los beneficios de esta tarjeta, válida en más de 40 países, que permite obtener descuentos en viajes, cultura, enseñanza, salud, deporte, transporte y comercio, entre otros ámbitos.

Pedro Antonio Ramírez, el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, ha destacado que "el Carné Joven Europeo es una herramienta fundamental para mejorar la autonomía y la calidad de vida de la juventud andaluza, facilitando el acceso a servicios esenciales y actividades de ocio en condiciones ventajosas".

También ha subrayado que "la incorporación constante de nuevas entidades demuestra la confianza del tejido empresarial en este programa y amplía las oportunidades para que nuestros jóvenes puedan viajar, formarse y disfrutar de su tiempo libre con mayores facilidades". "Desde el Gobierno andaluz seguimos apostando por eliminar barreras económicas y administrativas, impulsando un carné accesible, moderno y adaptado a las necesidades actuales de la juventud", ha subrayado.

Con estas nuevas adhesiones y ventajas, el Carné Joven Europeo refuerza su papel como instrumento estratégico de apoyo a la juventud andaluza, combinando ahorro, movilidad y acceso a oportunidades dentro y fuera de España.

Cómo solicitar el Carné Joven Europeo

El Carné Joven Europeo está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Puede obtenerse de manera gratuita en formato digital, mientras que el soporte físico tiene un coste de 6 euros y una validez de cuatro años. Transcurrido ese plazo, la renovación es gratuita. La tarjeta puede utilizarse desde el día de su expedición y hasta cumplir los 31 años.

Las personas interesadas pueden solicitarlo en las Direcciones Provinciales del IAJ (con cita previa en caso de trámite presencial), en los Centros de Información Juvenil o a través de la aplicación Carné Joven. El formulario de solicitud está disponible en el Portal de la Junta de Andalucía.

Descuentos por provincias

En Almería, los jóvenes con Carné Joven Europeo pueden disfrutar de descuentos en la Geoda de Pulpí, con un 32% de rebaja, así como en hostelería local, gimnasios y clínicas dentales.

En el caso de la provincia cordobesa, los beneficios incluyen entradas con descuento a la Mezquita, un 20% de rebaja en el Jardín Botánico y hasta un 50% en actividades deportivas como artes marciales. Ópticas locales aplican un 20% de descuento en monturas y lentes, mientras que centros de salud y bienestar ofrecen un 25% en determinados servicios. Academias de formación y actividades culturales también aplican descuentos que van del 10% al 45% en cursos y espectáculos.

En Málaga, destacan experiencias de realidad virtual y compras en centros comerciales con un 10% de descuento, así como promociones en numerosos comercios del centro histórico adheridos al programa del Carné Joven Europeo.

Ya en Huelva, los titulares del Carné Joven pueden acceder a descuentos en actividades deportivas y de ocio, incluyendo alquiler de pistas, cursos y artículos deportivos. En el ámbito de la salud y bienestar, clínicas dentales y centros de psicología y fitness aplican descuentos de hasta el 50%. La Gruta de las Maravillas y el Dolmen de Soto ofrecen entradas rebajadas o gratuitas, y papelerías y centros de formación aplican descuentos adicionales en cursos y materiales.

En Granada, programas de esquí y actividades en la nieve presentan precios reducidos, desde forfaits individuales hasta paquetes con servicios incluidos. El Parque de las Ciencias ofrece un 21% de descuento en la entrada general, mientras que teatros locales aplican rebajas de hasta el 50% para jóvenes. Los baños árabes también ofrecen descuentos en servicios de bienestar.

Los usuarios del Carné Joven Europeo pueden disfrutar en Sevilla de los beneficios incluyen descuentos en servicios odontológicos, academias de idiomas y restaurantes de comida rápida.

En Cádiz, los jóvenes pueden aprovechar descuentos en entradas a importantes espacios culturales, como teatros, escuelas de arte ecuestre, museos, monumentos y catedrales. También se aplican rebajas en actividades deportivas locales. Por último, en Jaén, los descuentos abarcan joyerías, autoescuelas, teatros, ópticas, transporte de larga distancia y actividades culturales.