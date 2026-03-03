El arsenal de "armas prohibidas" que se vendía en un mercadillo de Almería

La Policía Nacional detiene a un hombre con una treintena de katanas, navajas o defensas extensibles que vendía sin licencia en mercadillos de Almería.

Según ha explicado la Comisaría, al detenido se le atribuye un delito de tenencia y comercialización de armas prohibidas conforme a la inspección realizada sobre las 13:30 horas del pasado 28 de febrero en un puesto ambulante instalado en el Parque Nicolás de Almería, cuando el hombre fue visto mientras negociaba la venta de una defensa extensible a un comprador.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se identificaron y procedieron a la inspección del puesto, donde comprobaron que sobre varias lonas en el suelo había expuestas para su venta numerosas armas blancas de diversa tipología.

Armas catalogadas como prohibidas

Entre los efectos intervenidos figuran navajas automáticas de distintas dimensiones, defensas extensibles, machetes, cuchillos de hoja curva y recta de considerable tamaño, hachas, así como varias espadas y katanas. Piezas, muchas de ellas, catalogadas como prohibidas conforme al reglamento de armas. Especialmente aquellas dotadas de mecanismo automático de apertura o por sus características técnicas.

El detenido manifestó dedicarse a la venta ambulante en mercadillos y rastros de la provincia almeriense, ofreciendo este tipo de artículos junto a otros objetos. No obstante, reconoció no disponer de ningún tipo de licencia o autorización administrativa para la comercialización de estos artículos.

Tras su detención, el hombre ha pasado a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, mientras las armas fueron confiscadas y entregadas a la autoridad judicial competente según el procedimiento legal establecido.