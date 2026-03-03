El Virgen del Rocío amplía su atención oncológica tras los fallos en los cribados de mama

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha informado este martes de la puesta en marcha de nueve nuevas consultas de Oncología Médica. Estas se incorporan a las trece ya operativas, alcanzando un total de veintidós, y tienen como objetivo dar respuesta al notable aumento de la actividad asistencial en esta especialidad. Según explica el centro sanitario, esta ampliación permitirá ofrecer una atención de mayor calidad a los pacientes con cáncer.

En una primera fase, las nuevas consultas estarán orientadas principalmente al seguimiento de personas con tumores digestivos, pulmonares, genitourinarios, ginecológicos y cerebrales. Además, esta reorganización de los espacios hará posible un mejor aprovechamiento de las instalaciones existentes para la atención de otros tipos de cáncer, como el de cáncer de mama, los tumores musculoesqueléticos, cutáneos, otorrinolaringológicos y neuroendocrinos, que también verán mejoradas sus condiciones asistenciales gracias al aumento de capacidad disponible.

El hospital que el pasado otoño acumuló la mayor parte de las incidencias relacionadas con la comunicación de resultados dudosos en el cribado del cáncer de mama ha reforzado ahora su servicio de atención a las patologías oncológicas.

El proyecto, que cuenta con una inversión de 185.000 euros, contempla la remodelación y adaptación de un espacio de 330 metros cuadrados situado en el ala sur de la planta baja del Hospital General, anteriormente ocupado por la cafetería del centro.