La CIAF abre las cajas negras del accidente de tren de Adamuz

Después de que el pasado 26 de febrero la juez del Tribunal de Instancia de Montoro, en Córdoba, autorizara el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en el accidente de Adamuz del 18 de enero, este jueves la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, procederá a la apertura de dichas cajas.

Un procedimiento de volcado, extracción y análisis que deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantará acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos", conservando una copia en su poder para poder continuar con la investigación de un accidente en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.

Además, toda la diligencia se practicará en presencia de un letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.

Un importante avance en la investigación

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha manifestado que espera que "se logre avanzar muchísimo" en la investigación con la apertura de las cajas negras.

Sanz ha defendido que desde la Junta solo quieren "que se alcance toda la verdad, que se sepa todo, que se llegue hasta el final de la investigación, por justicia, porque las familias lo merecen, pero también para evitar que estos hechos puedan volver a ocurrir". Insiste el consejero andaluz en que "es muy importante que se sepa hasta el final qué ocurrió para tomar todas las medidas que eviten que los hechos como este puedan volver a suceder", tras el impacto de esta tragedia que, asegura, aún tiene sobrecogidos a los andaluces.

Por su parte, la consejera de Economía andaluza, Carolina España, ha anunciado que la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla se personará en la causa si es la mejor solución para apoyar y acompañar a las víctimas.