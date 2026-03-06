Andalucía avanza contra el cáncer: cinco veces más de inversión y el doble de profesionales en siete años

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el esfuerzo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) viene dedicando a avanzar en la lucha contra el cáncer, traducido en el incremento de medios tanto humanos como tecnológicos para su diagnóstico, en una detección precoz más exhaustiva, en una asistencia a las familias más completa o el fomento de la investigación sobre tratamientos.

Un avance que Moreno ha expuesto durante la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias que se está celebrando en Jaén, y que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). En concreto, ha subrayado que, desde 2019, la inversión en equipos oncológicos se ha multiplicado por cinco (lo que supone un incremento de 128 millones sobre el periodo 2014-2018; esto es, un 426 por ciento más) y que se ha duplicado la plantilla de profesionales sanitarios dedicada a la atención de personas con cáncer (405 frente a los 220 de 2018).

Moreno saluda a la organización y al resto de personalidades a su llegada al VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias.

"La vida es lo más preciado que tenemos, y hay que cuidarla y velar por ella siempre. Bien lo sabéis quienes estáis aquí reunidos, auténticos héroes anónimos. No estáis solos. Estamos con vosotros, como sociedad y, por supuesto, como Gobierno andaluz. Desde aquí reitero el compromiso rotundo de este en la lucha contra el cáncer", ha afirmado Moreno.

Además del aumento en la inversión y el considerable refuerzo de la plantilla sanitaria dedicada al cáncer, el presidente ha recordado otros hitos alcanzados en los últimos años en este ámbito, caso de la aprobación de una Estrategia propia de cáncer para Andalucía en 2021 o la reciente firma, el pasado mes, del primer convenio de colaboración autonómico entre el SAS y la AECC para prestar apoyo y acompañamiento a los pacientes y familiares que así lo deseen.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, con dos de las participantes en el encuentro.

Moreno ha reconocido la ayuda brindada por la propia AECC en las mejoras implementadas por el Gobierno andaluz en todo el sistema de cribados, "esencial" para extender y reforzar los protocolos al máximo. Al respecto, ha destacado la puesta en marcha del Plan Integral de los Cribados de Cáncer de Mama, Cérvix y Colon, que incluye la incorporación de 705 profesionales más, efectiva ya en un 70 por ciento (ya se han incorporado 408 de los 586 previstos), y también la implantación del Acto Único: mamografía, ecografía y, si fuese necesario, biopsia, en el mismo día.

Para concluir, el presidente ha incidido en la necesidad de concienciar, sobre todo a los más jóvenes, sobre los efectos de hábitos que pueden resultar perjudiciales para su salud. "Vemos a muchos fumando o con los vapeadores, sin ser conscientes de que están jugando con su vida y con el sufrimiento de sus familias. En verano, jóvenes y no tanto se exponen al sol sin precaución y sin saber que pueden sufrir graves problemas de salud. Tenemos que fomentar los hábitos saludables", ha reclamado Moreno, que ha invitado a la población a participar en los programas de cribados, así como a las administraciones a que "sumen todas las energías" en este "combate tan duro" contra el cáncer.