Cae una banda itinerante que reventó cajeros con explosivos para llevarse 140.000 euros

Seis personas han sido detenidas en el marco de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil que investigaban el robo de dos cajeros automáticos con explosivos cometido en junio de 2024 en Granada capital y en la localidad granadina de Santa Fe.

Según un comunicado conjunto, los detenidos formaban parte de un grupo criminal itinerante especializado en el robo de cajeros mediante la técnica conocida como "paleta del pizzero". Esta técnica consiste en introducir cargas explosivas en el dispensador de billetes para forzar la apertura y sustraer el dinero. De esta forma habrían conseguido hacerse con 140.000 euros en los dos golpes que perpetraron en la provincia de Granada.

De entre los seis detenidos, dos de ellos estarían implicados también en otros siete robos con fuerza, también en cajeros, cometidos en Burgos, Valladolid, Guadalajara, Albacete, Toledo y Cuenca.

La investigación se inició en Granada

En ambos casos, tanto en el robo de Granada capital como en el de Santa Fe, los agentes detectaron que los ladrones habían introducido cargas explosivas en la ranura de disposición de billetes para acceder a los cajetines interiores de dinero y se inició una investigación que llevó a los agentes a dos de los arrestados.

Los ladrones tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia, y se desplazaban para cometer los asaltos en vehículos robados que más tarde abandonaban. Según las investigaciones actuaban con el rostro tapado y, una vez dado el golpe, regresaban a su lugar de residencia.

Durante los registros practicados por los agentes se ha intervenido un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.