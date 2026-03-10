Moreno, ante un adelanto electoral de Sánchez que coincida con las andaluzas: "Aquí no le votarán"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha expresado este lunes sus preferencias por celebrar las elecciones autonómicas en solitario para garantizar un debate "centrado en Andalucía" pero ha querido dejar claro que no teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda buscar la coincidencia adelantando las generales porque "seguro que no van a votarle".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, en la que se ha mostrado convencido de que el PP-A está en condiciones de reeditar su actual mayoría absoluta pero "tenemos que trabajarlas muy bien" porque Vox "está muy fuerte" y los restos "nos pueden jugar una mala pasada".

"Si los ciudadanos quieren, podemos conseguir esa mayoría, tendrán que optar por una estabilidad y un gobierno sereno, sensato, centrado, como el nuestro, o el lío que se vive en España o que, desgraciadamente, están viviendo mis compañeros en Aragón o en Extremadura", ha advertido el jefe del Ejecutivo andaluz, que se ha comprometido a hacerse un nuevo tatuaje si vuelve a lograr la mayoría absoluta como el que ya luce con la cifra de 58 diputados que obtuvo en junio de 2022.

En su opinión, Vox está a la espera del resultado de las elecciones del próximo domingo en Castilla y León e inmersos "en un dilema complejo de resolver, porque no quieren entrar en el gobierno porque defraudarían las propias expectativas que tienen sus votantes como demostraron cuando han tenido experiencias de gobierno o tienen que bloquear, y las dos cosas son malas".

"Aunque no quiere mojarse, Vox va a tener que empezar a decidir si quieren participar en los gobiernos y asumir responsabilidades o hacer lo que está haciendo ahora mismo en Extremadura", ha añadido el presidente de la Junta, que ha criticado que "Vox saben señalar los problemas, pero no saben resolverlos" y ha puesto como ejemplo el caso de Castilla y León donde salieron del gobierno "porque los agricultores y ganaderos se le echaron encima".

Preguntado por si serían posibles pactos de Estado entre PP y PSOE a nivel nacional, Moreno ha asegurado que "mientras esté Sánchez es imposible porque ha llevado la política a la máxima polarización, ha roto todos los puentes e intenta siempre llevarnos a la esquina del cuadrilátero", por lo que ha expresado de su deseo de que el sanchismo desaparezca lo antes posible y venga un PSOE de socialdemocracia al estilo europeo, un centro izquierda sensato, moderado, capaz de entenderse y llegar a puntos de acuerdo".

Sobre la relación con Vox, el también presidente del PP-A ha reconocido que "no se puede ignorar que hay una parte de la sociedad que lo vota", pero ha advertido de que "hacemos un flaco favor cuando colocamos a Vox permanentemente en la agenda política".

"No podemos estar con un espejo retrovisor mirando a Vox, ni podemos fijarnos en lo que dice Vox. Una minoría no puede arrastrar las posiciones de un partido central hacia sus posiciones porque entonces perdemos nuestra esencia", ha subrayado antes de vaticinar que la formación que dirige Santiago Abascal "se desinflará" si opta por "entrar en los gobiernos" o en el "momento en que desaparezca Pedro Sánchez".

No obstante, ha advertido de que no ve cerca el final del ciclo político de Pedro Sánchez al frente del PSOE porque "está haciendo una política para incluso quedarse en la oposición colocando a sus ministros en posiciones estratégicas en las estructuras de las federaciones territoriales para controlar el partido".

Sánchez intentará volver

"Estoy convencido de que Sánchez, cuando pierda el gobierno, se quedará como líder de la oposición para estar aforado, para estar protegido y con la ilusión de, como Trump, volver una legislatura después", ha vaticinado Moreno, que ha señalado que Sánchez "siempre ha tenido un punto de altivo, duro y poco empático, pero los años y el poder lo han ido cambiando, ha roto su vida, no puede salir a la calle, no tiene un grupo de amigos constante, no puede hacer la vida que hacía antes, y eso lo ha aislado más".

A su juicio, Sánchez no convocará elecciones generales este año 2026 porque "tiene dos obsesiones: ser el segundo presidente más longevo de la historia y superar a Aznar porque González le queda mucho más lejos; e intentar alargar al máximo su proceso electoral para ver si se van archivando causas judiciales, la coyuntura política le favorece y buscar el momento que más le favorezca, pero no creo que ahora mismo, a pesar de todo lo que están montando en torno al 'no a la guerra', para intentar movilizar".

Sobre su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha destacado que la conoce "desde hace más de 20 años" y tiene "buena relación" con ella y ha subrayado que "aunque podamos tener visiones distintas sobre un mismo problema, somos compañeros".

"No tenemos que pensar exactamente igual. Aquí el dogma de fe está en el sanchismo. Ahí salen todos los ministros diciendo lo mismo que dices. Aquí no tenemos por qué pensar todo lo mismo. En el PP somos un partido muy amplio, y si queremos trasladar nuestro proyecto a la sociedad, tenemos que ser plurales y diversos", ha dicho.

Tragedia de Adamuz

Preguntado por las tragedia de Adamuz y lluvias torrenciales, ha expresado que ha sido muy duro de llevar y que incluso ha tenido que ir al psicólogo después de ver los cadáveres en Adamuz. "Me quebró. Esas imágenes me impactaron, pero sobre todo cuando conocí a los familiares de los fallecidos". En este sentido, Moreno Bonilla ha criticado que hemos normalizado "llegar tarde" en el tren debido a la "falta de mantenimiento" en carreteras y ferrocarriles. "Hemos asumido pagar la alta velocidad sin serla".

Sobre la polémica del cribado de cáncer de mama, el presidente de Andalucía ha reconocido que fue un "problema personal" porque su padre murió de cáncer. "Fue horrible, pedí disculpas, en diez días se les hizo la prueba a todas esas mujeres y renové toda la cúpula de la Consejería de Sanidad porque era un error imperdonable". "No volverá a pasar, hemos salido reforzados", ha insistido.