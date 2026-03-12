Moreno carga contra el "esperpento" del 'No a la Guerra' del PSOE: "Intentan arañar un puñado de votos"

La guerra de Irán ha llegado, de manera metafórica, al Parlamento de Andalucía. En una tensa sesión la izquierda ha reiterado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que tome partido y se posicione sobre el conflicto entre EEUU, Israel y el régimen criminal iraní. Desde la extrema izquierda al PSOE en la sesión de control de la Cámara regional la oposición, salvo Vox, ha martilleado sobre la misma cuestión. El presidente andaluz ha hablado de "demagogia" por parte de la izquierda.

En una de sus réplicas al PSOE Moreno ha dado su punto de vista. Ha dicho "yo hablaría con los alcaldes de Morón y Rota porque ellos sí que están preocupados por la decisión que pueda tomar EEUU sobre esas bases porque es el 60% de la economía de esos municipios". En estos dos municipios, Morón de la Frontera, en Sevilla, y Rota, en Cádiz, gobierna el PSOE. En el primero el regidor es el socialista Juan Manuel Rodríguez y en el segundo su compañero de partido, José Javier Ruiz Arana.

Juanma Moreno ha insistido que, ambos regidores y los vecinos de estos municipios donde se asientan las bases que usa EEUU en España, "están preocupados de que esas bases algún día desaparezcan". "Eso es su responsabilidad y ustedes tendrán que explicárselo a los roteños y en Morón también", ha apuntado Moreno hacia la bancada socialista.

El líder del PP-A ha continuado diciendo a los socialistas y a la extrema izquierda que "mientras ustedes están con las pancartas, que a veces son ridículas, porque lo digo sinceramente: ¿quién va a querer una guerra?". "La guerra es muerte y destrucción", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía que ha asegurado que "nadie quiere una guerra". En este sentido, ha destapado la estrategia del PSOE: "lo que sí quieren algunos es utilizar la guerra para intentar mover el esperpento del No a la Guerra para intentar arañar un puñado de votos. Eso es lamentable. La posición nuestra es clara: por supuesto que no a la guerra".

Para finalizar su argumento, Moreno ha dicho con sorna al PSOE "póngale la chapita del No a la Guerra y no a la demagogia del señor Sánchez. Nos la ponemos todos aquí y yo estoy dispuesto a pagarle la chapita".