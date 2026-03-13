Málaga reivindica la historia y el vínculo con Estados Unidos a través de Bernardo de Gálvez

El Museo de Málaga, institución dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, se ha convertido este viernes 13 de marzo en epicentro del análisis histórico y cultural con la jornada España y Estados Unidos: 250 aniversario de relación y vínculo histórico, una cita ineludible en la que han participado reconocidas figuras de las letras y el periodismo, como las escritoras Luz Gabás y María Dueñas, además de periodistas como Paco Reyero, Guillermo Fesser, Alfonso Vázquez y José María de Loma, y el ilustrador Alejandro Villén.

Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Vincci Hoteles, nace con una vocación clara. Según detallan desde la Administración autonómica, su propósito central no ha sido otro que "resaltar los vínculos políticos, sociales y económicos de España y Estados Unidos", poniendo en valor el inmenso y a menudo olvidado legado hispano en la conformación de la nación norteamericana.

El pistoletazo de salida lo ha dado el comisario del evento, el periodista Paco Reyero, que ha ofrecido una ponencia introductoria titulada 250 motivos (y muchos más) de la influencia española en EEUU. Acto seguido, los asistentes han podido disfrutar del diálogo Entre Luisiana y California, protagonizado por la ganadora del Premio Planeta en 2022, Luz Gabás, quien compartirá reflexiones con el propio Reyero sobre la huella imborrable de la Corona española en aquellos territorios.

De forma paralela, el programa ha reservado un espacio fundamental para la divulgación entre las nuevas generaciones. Al mediodía, Guillermo Fesser y Alejandro Villén han presentado el premiado cómic Conoce a Bernardo de Gálvez, una obra indispensable para acercar a los más jóvenes la épica figura de este político y militar malagueño que resultó trascendental en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

Ya en horario vespertino, el protagonismo ha recaído nuevamente sobre el héroe de Macharaviaya con la mesa de debate Málaga y Bernardo de Gálvez. Este coloquio ha contado con la intervención de los periodistas José María de Loma y Alfonso Vázquez, este último gran conocedor del laborioso proceso que culminó con la restitución de la memoria de Gálvez en el Capitolio. Han estado acompañados también por Manuel Olmedo Checa, vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez y uno de los principales artífices de que el retrato de este insigne español cuelgue hoy en los muros del Senado de Washington.

Durante el transcurso de esta mesa se ha mantenido una conexión especial con Teresa Valcarce, española residente en la capital estadounidense y originaria de Málaga, cuyo denodado esfuerzo personal fue determinante para materializar el citado reconocimiento oficial por parte de las instituciones norteamericanas. Cabe recordar que Gálvez, que ejerció como gobernador de la Luisiana española, fue distinguido a título póstumo con la Ciudadanía Honoraria de Estados Unidos, un privilegio excepcional sancionado por las dos cámaras legislativas en el año 2014.

El broche de oro a esta jornada de reivindicación histórica ha corrido a cargo de la exitosa novelista María Dueñas y el corresponsal Guillermo Fesser, recientemente condecorado con la Orden de Isabel la Católica por su incansable labor en favor de la hispanidad. Ambos han clausurado el encuentro con el coloquio España, Estados Unidos y nosotros, invitando al público a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de estas relaciones bilaterales.