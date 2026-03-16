Andalucía Vuela: Wifi gratis y sin límites en hospitales, la "revolución" de Juanma Moreno

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha presentado este lunes en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla la Red Vuela, un ambicioso proyecto de la Junta de Andalucía en el que se han invertido 18,5 millones de euros para instalar 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación. Moreno ha dicho que la red será "gratis, de calidad y sin límite de tiempo" en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En la presentación, el también líder del PP-A ha asegurado que "está comprobado que estar conectado es muy importante y, sobre todo, estar conectado ayuda a pasar mejor los días en las horas en los hospitales; a reducir el aislamiento que se produce muchas veces en un hospital y a compartir las preocupaciones con los que sientes más cerca: amigos, familiares…". Este proyecto cuenta con la colaboración de los gigantes tecnológicos Telefónica y Vodafone al igual que de Innovasur. Una "revolución", en palabras del presidente andaluz, que servirá tanto a los pacientes como a los propios profesionales del SAS porque hace de los hospitales "centros inteligentes".

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha dicho que "es lo que se llama Internet de las Cosas, que permite conectar con sensores las pantallas informativas, los equipos de electromedicina o los propios ecógrafos. Esto significa avanzar en una sanidad mucho más digital y que revierte en un servicio más eficaz e innovador".

El despliegue y la seguridad de Andalucía Vuela

La implantación de Andalucía Vuela es "un hito" para Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que "esta red está presente ya en 10.500 sedes públicas, en 430 centros de salud, en colegios, bibliotecas, museos, centros de mayores y sedes judiciales. Tiene en total 122.000 puntos de conexión en todo el territorio de Andalucía" y cuenta con 376.000 usuarios registrados desde la puesta en marcha.

En este sentido, Moreno ha dicho que "Andalucía es un referente en Europa en conectividad" y que se trata de una red segura porque La Red Vuela cuenta con cifrado en todas las conexiones, "con análisis antivirus continuos y controles periódicos para evitar brechas de seguridad. Nos hemos asegurado de crear un entorno digital que es fiable y está controlado".