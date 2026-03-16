ADIF ha anunciado que la conexión vía AVE con Málaga no se restablecerá hasta finales de abril después de que no hayan concluido las obras de recuperación de la línea de alta velocidad con la capital de la Costa del Sol que lleva interrumpida desde el 4 de febrero. Debido a las fuertes borrascas que afectaron al sur de España, colapsó un muro de casi 300 metros en Álora afectando a las vías del tren.

El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que en estos momentos se baraja "como mínimo" para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga "no antes de la última semana de abril"; una fecha que, ha advertido, es "una situación absolutamente provisional", que será actualizada cada 15 días. Además, ha indicado que "prácticamente todo el año vamos a estar con una vía única", ya que se seguirá "demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio", mientras que "el aparato de vía que está afectado se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año", ha recogido por Europa Press.

Desde el PP-A y la Junta de Andalucía han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la vicepresidenta, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que "se recupere el AVE a Málaga". En este sentido, han destacado en la red social X que "los andaluces no pueden pagar el desastre en la gestión de los trenes de Montero, Puente y Sánchez" y que "si la conexión no vuelve antes de Semana Santa se perderán 300 millones de euros; sería un desastre para miles de familias".

Los populares malagueños piden también al Gobierno socialista "gestos de apoyo" al sector turístico de Málaga. Su presidenta, Patricia Navarro, ha dicho que, tras el anuncio de ADIF, el Ejecutivo nacional está "incumpliendo así su compromiso de recuperar la conexión por alta velocidad el 23 de marzo". Se trata de "un jarro de agua fría" para el sector en plena Semana Santa. Navarro también ha solicitado al Gobierno de Sánchez que no aplique la subida del precio del peaje de la AP-7 en Semana Santa, así como ayudas fiscales para compensar a los empresarios turísticos que, a la pérdida de reservas por esta desconexión ferroviaria, suman el aumento de costes por el contexto bélico actual.

Una "traición" a los malagueños

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho que el anuncio de ADIF es una "ruina" para Málaga y ha pedido responsabilidades políticas. España ha advertido de que este retraso "es una traición más" del Gobierno de Pedro Sánchez añadiendo que "si fuera otra comunidad autónoma, si fuera Cataluña, igual estaba ya resuelto".

Carolina España ha lamentado "profundamente" la "nefasta noticia" dada este lunes por el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, quien "la explicación que da es otro mes más", pero que para la consejera no es suficiente. Ha esperado que el Gobierno, "aunque solo sea por una vez, se ponga las pilas con Málaga, porque Málaga necesita el AVE".

"Esto es una ruina para muchos autónomos, para muchas empresas, para el empleo, para, en general, la Semana Santa, porque hay muchas personas que en estos momentos están decidiendo dónde hacer su reserva para la Semana Santa", ha asegurado la consejera, quien también ha dicho que es "un incumplimiento de la palabra", ya que se había hablado de que el 23 de marzo estaría ya en marcha la conexión ferroviaria de Málaga con Madrid.