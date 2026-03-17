Archivan la denuncia por acoso sexual a un menor contra el exalcalde del PSOE de La Algaba

El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor. El exedil socialista tuvo que dimitir en febrero cuando estalló el caso.

La denuncia presentada en su día por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. En ella, señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Sin embargo, ahora el juez en el auto hecho público este martes considera que no está debidamente justificado que el exalcalde cometiera el delito. En concreto, el magistrado explica que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Posible querella del exalcalde

El exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Manuel Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido "hacer un paréntesis" en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones", pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses", para poder dedicarse "plenamente" a su defensa.