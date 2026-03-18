El corte del AVE Madrid-Málaga hunde las reservas hoteleras a las puertas de Semana Santa

La interrupción de la conexión directa de alta velocidad entre Madrid y Málaga empieza a pasar factura al turismo de la Costa del Sol en uno de los momentos más importantes del año. El sector hotelero ya cifra en un 26% la caída de las reservas hasta finales de abril, un descenso que podría afectar a una de cada cuatro estancias si se prolongan los problemas de acceso ferroviario.

El origen de la situación se remonta al derrumbe de un talud en Álora provocado por las intensas lluvias. Desde entonces, la conexión directa del AVE entre Málaga y Madrid permanece interrumpida y no estará operativa durante la Semana Santa, ya que Adif prevé que una de las dos vías pueda recuperarse, como pronto, a finales de abril.

La patronal hotelera malagueña Aehcos advierte de que se trata de "un nuevo contratiempo" para el sector en "un momento clave para la actividad turística". La organización empresarial sostiene además que la situación "comienza a tener su impacto en el empleo", tal y como recoge La Razón.

El descenso de las reservas no está siendo uniforme. El mayor retroceso se está registrando en Málaga capital, donde ya supera el 30%. En los establecimientos del litoral la caída ronda el 18%, mientras que en los alojamientos del interiorsupera el 25%. Las dificultades afectan especialmente a visitantes procedentes del centro y norte de la península, uno de los principales mercados turísticos en estas fechas.

Viajes más largos y con transbordos

Actualmente, el único operador que mantiene un servicio alternativo es Renfe, que ha habilitado transbordos por carretera entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana antes de continuar el trayecto en tren. Esta solución ha alargado considerablemente los desplazamientos y el viaje entre Málaga y Madrid supera ya las cuatro horas y media.

La preocupación no se limita a los hoteles. La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) considera que la situación supone "un auténtico jarro de agua fría" para el sector, al recordar que en torno al 60% de los visitantes en estas fechas son turistas nacionales.

Un impacto económico millonario

El golpe para el turismo podría ser mucho mayor de lo que reflejan las reservas actuales. Según datos de la Empresa Pública Turismo y Planificación, el impacto negativo directo e indirecto sobre el turismo y el sector servicios podría alcanzar los 1.300 millones de euros durante la Semana Santa, según información difundida por Canal Sur.

El propio sector hotelero calcula que las pérdidas podrían situarse en torno a 300 millones de euros si la situación se mantiene durante estas semanas.

Además, los negocios situados en el entorno de la estación María Zambrano ya están notando las consecuencias de la interrupción ferroviaria, al depender en gran medida del flujo habitual de viajeros que llegan en alta velocidad.

Obras en Álora y servicio limitado durante meses

En Álora continúan los trabajos en la zona afectada para restablecer la infraestructura dañada. Los muros afectados por el desprendimiento van a ser demolidos para levantar una solución más sólida a largo plazo.

La previsión trasladada por Adif es que una de las dos vías pueda estar lista a finales de abril, aunque los plazos se revisan cada quince días. Cuando se retome el servicio, los trenes circularán por una única vía en un tramo de unos 40 kilómetros, una situación que podría prolongarse hasta finales de año, según ha informado Canal Sur.