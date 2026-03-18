Huelva inicia las obras del Hospital Materno Infantil con 85 millones y 36.000 metros cuadrados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha colocado la primera piedra del futuro Hospital Materno Infantil de Huelva, una infraestructura sanitaria con una inversión de 85 millones de euros que se integrará en el complejo hospitalario Juan Ramón Jiménez y cuya puesta en marcha está prevista en un plazo aproximado de tres años.

El nuevo Hospital Materno Infantil contará con una superficie construida de más de 36.000 metros cuadrados y se incorporará al actual complejo hospitalario, lo que permitirá una reorganización y ampliación de los servicios existentes. Según la Junta de Andalucía, esta actuación facilitará una expansión funcional del hospital y mejorará la atención sanitaria en la provincia.

El proyecto contempla la creación de áreas específicas como Neonatología, un bloque quirúrgico, otro obstétrico y servicios de urgencias diferenciados para Pediatría y Obstetricia. También incluirá un hospital de día pediátrico y quirúrgico, así como consultas externas de Pediatría, Ginecología y Salud Mental Infanto-Juvenil.

La financiación del proyecto cuenta con fondos Feder, con una dotación de 16,5 millones de euros consignados en 2026, y un plazo de ejecución estimado en torno a tres años. De cumplirse las previsiones, el centro podría entrar en funcionamiento en la primavera de 2029.

Incremento de la capacidad asistencial

La nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad del sistema sanitario en la provincia. En concreto, se prevé un incremento del 25% en el número de paritorios y del 36% en hospitalización pediátrica.

Además, las estimaciones apuntan a que el hospital atenderá cada año más de 64.000 consultas, junto a unas 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 atenciones ginecológicas y obstétricas.

La puesta en marcha del Materno Infantil también liberará más de 12.000 metros cuadrados en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, que podrán destinarse a reforzar áreas como Oncología, Salud Mental, hospitalización o urgencias.

Impacto en el empleo y la red sanitaria

Durante la fase de construcción, el proyecto generará alrededor de 150 empleos directos, a los que se sumarán otros 178 puestos de trabajo en la fase de funcionamiento del centro.

En el conjunto de la provincia, la Junta ha señalado que actualmente trabajan unos 8.000 profesionales sanitarios, lo que supone un incremento de 1.700 respecto a 2018, equivalente a un 21% más.

Además del Hospital Materno Infantil, la administración autonómica ha indicado que en Huelva se han desbloqueado diversos proyectos sanitarios, entre ellos centros de salud en Isla Chica, Galaroza y Gibraleón, así como el centro hospitalario de alta resolución de Lepe. En total, la provincia cuenta con siete nuevos centros de salud y otro más, en Aracena, en fase de inicio.

Avances en otras infraestructuras sanitarias

Durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Huelva, el Ejecutivo andaluz también ha abordado el proyecto del nuevo hospital de Cádiz. Según se ha informado, se ha aprobado el inicio de los trámites para la firma del convenio con la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz.

El futuro hospital gaditano se levantará sobre una parcela de casi 34.000 metros cuadrados, y el siguiente paso será formalizar la cesión del suelo para avanzar en su desarrollo.