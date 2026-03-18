María Jesús Montero, ¿"rumbo al matadero electoral de Andalucía"?

Una vez concluidas las elecciones en Castilla y León, la próxima parada electoral en España es Andalucía. Unas elecciones clave que algunos analistas creen que el Gobierno hará coincidir con las elecciones generales en un hipotético adelanto, aunque Pedro Sánchez asegure que concluirá la presente legislatura en 2027. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también pretende agotar los cuatro años más en el Palacio de San Telmo que las urnas le otorgaron en junio de 2022 tras conseguir la histórica mayoría absoluta para el PP-A con 58 diputados.

Con esta previsión, lo más probable es que las próximas elecciones andaluzas sean a mediados de junio de 2026. Unos comicios a los que concurrirán para los principales partidos el presidente Juanma Moreno y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. Sin embargo, su candidatura no termina de cuajar y podría empeorar los resultados conseguidos por Juan Espadas en 2022 según los últimos sondeos.

Unos datos que no han dejado pasar los diputados del PP en su interpelación a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles. Los populares Miguel Tellado, Ester Muñoz y Elías Bendodo han relacionado los malos resultados del PSOE en Extremadura, Aragón y Castilla y León para vaticinar a María Jesús Montero una debacle similar. El primero ha sido Tellado. El secretario general del PP le ha dicho a la vicepresidenta de Sánchez que "está con las maletas ya en las puertas del ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía". Para el político gallego, a la todavía ministra de Hacienda le espera un "batacazo en las urnas" en Andalucía. Una derrota que, según Ester Muñoz, desde el PP "celebraremos sin ninguna duda".

Inmediatamente ha sido el diputado Elías Bendodo, que fue el hombre fuerte de Juanma Moreno durante su primera legislatura como presidente de la Junta de Andalucía, el que ha señalado las causas del hundimiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia andaluza. Bendodo le ha dicho a Montero en el Congreso de los Diputados que "ahora sí que ya va llegando la hora. Después de lo que ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, especialmente a los candidatos sanchistas, ahora es su turno".

El diputado del PP por Málaga ha apuntado que "los socialistas inteligentes, que los hay, se habrán dado cuenta de que al candidato de Castilla y León le ha ido un poquito mejor que a los candidatos de Extremadura y Aragón porque es el menos sanchista de todos". Por este motivo, le ha aconsejado a la vicepresidenta Montero que se aleje del "activo tóxico porque le va a ir muy mal en Andalucía", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Elías Bendodo, además, le ha pedido a Montero que deje claro si presentará los PGE antes de dejar el Ejecutivo nacional para centrarse en la campaña andaluza.

"No soy yo el que dice que usted va a perder. Es usted misma diciendo que va a mantener el acta de diputada cuando pierda las elecciones en Andalucía. Denos un titular. María Jesús Montero dejará el acta de diputada cuando se convoquen las elecciones en Andalucía. ¿Es usted capaz de hacer eso? Sí o no", le ha preguntado Elías Bendodo a la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez.

Andalucía, ¿matadero electoral para el PSOE?

La que fue el principal granero de votos para el PSOE durante décadas ha dado un vuelco desde diciembre de 2018 cuando el PP de Juanma Moreno, con un resultado más que discreto, consiguió el apoyo de Ciudadanos y Vox para llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía por primera vez. Un resultado que el PP mejoró en junio de 2022 consiguiendo una histórica mayoría absoluta con 58 diputados con un PSOE hundido en 30 escaños en la Cámara andaluza.

El resto de elecciones que se han celebrado desde entonces han demostrado un cambio de tendencia. En las municipales de 2023 el PP-A arrasó consiguiendo gobernar en las ocho capitales de provincia, en la mayoría de las grandes ciudades y en seis diputaciones. Luego el partido regionalista Jaén Merece Más cambió su apoyo del PP al PSOE y la capital jiennense volvió a manos de los socialistas. La única pequeña victoria en esta legislatura para el PSOE-A.

Las últimas encuestas publicadas en el mes de febrero no auguran un buen resultado para María Jesús Montero aunque el PP podría perder por unos pocos escaños la mayoría absoluta con un Vox cada vez más crecido que podría empatar en porcentaje de voto con el PSOE, según uno de los sondeos. El desgaste de Moreno no lo estaría aprovechando el PSOE, que caería por debajo de los 30 diputados con los partidos a su izquierda manteniendo el tipo, no como en otros comicios recientes en los que los socialistas han fagocitado a sus socios.

En las elecciones de junio de 2022 los resultados fueron los siguientes: el PP pasó de 32 escaños a 58 consiguiendo el 43,11% del voto; el PSOE cayó 3 escaños quedándose en 30 y el 24,10%; Vox subió de 12 a 14 escaños con el 13,47%; Por Andalucía perdió 1 quedándose en 5 y el 7,7% y Adelante Andalucía pasó de 9 a 2 con el 4,58%. En la encuesta de SocialData publicada el 17 de febrero, el PP de Juanma Moreno se quedaría a sólo un escaño de la mayoría absoluta con 54 diputados. El PSOE de Montero se quedaría en 26, Vox en 21, Por Andalucía (la marca de Yolanda Díaz en la región) caería a 4 y Adelante Andalucía subiría a 4 diputados.

De cara al 28 de febrero, Día de Andalucía, se publicaron dos encuestas; una de Sigma Dos y otra de GESOP. En la primera, el PP estaría en una horquilla de 53 y 57 escaños, el PSOE en 24 y 27, Vox 20 y 21, Por Andalucía 5 y 7 y Adelante Andalucía 4. En la segunda, el PP tendría entre 50 y 53, el PSOE entre 23 y 27, Vox entre 23 y 27, Por Andalucía entre 4 y 5 y Adelante Andalucía entre 2 y 4. Es en esta última, realizada para Prensa Ibérica, en la que el batacazo de Montero sería mayor ya que empataría en porcentaje de voto con el partido de Santiago Abascal.

La realidad es que sondeo tras sondeo el PSOE no consigue remontar con María Jesús Montero como candidata y podría hundir aún más al que fue el partido hegemónico en la región durante décadas con el temor de caer a la tercera posición con un Vox en ascenso. Los socialistas no consiguen recuperar terreno pese a que el PP de Juanma Moreno empieza a acusar los ocho años de gobierno, aunque sólo los últimos cuatro hayan sido en solitario, y crisis mediáticas como el caso del cribado del cáncer de mama. Además, en contra de lo que ha sucedido en otras regiones, los partidos a su izquierda se mantienen fuertes sin que el PSOE consiga arrebatarles escaños.