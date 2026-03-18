Consiguió huir por el balcón de la habitación después de haber sufrido una supuesta agresión sexual. Es lo que le ha ocurrido a una menor de 14 años que supuestamente fue retenida por tres jóvenes, uno de ellos menor, en un hotel de Torremolinos en Málaga.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, la noche del viernes al sábado del 14 de marzo, y fue un trabajador del hotel el que dio la voz de alarma cuando escuchó a la víctima, cuya desaparición había sido denunciada por su familia horas antes, pidiendo auxilio. Fue entonces cuando avisó a los servicios de emergencias y se movilizó a varias patrullas de la Policía Nacional que tomaron declaración a los tres sospechosos.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por Diario Sur, la víctima ha relatado que fue amenazada con un arma blanca por el joven que presuntamente le realizó tocamientos sexuales, y fue obligada también a consumir sustancias estupefacientes.

Logró escapar saltando por el balcón

En este contexto, la menor logró escapar por el balcón de la habitación en la que estaba retenida y pudo esconderse en la habitación contigua hasta que llegaron los agentes de policía.

Según ha confirmado la Comisaría de Málaga los tres hombres están detenidos, uno de ellos acusado de los delitos de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y delito contra la salud pública. Los dos restantes, entre ellos el citado menor, se enfrentan a los delitos de detención ilegal y contra la salud pública.