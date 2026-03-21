Juanma Moreno impulsa el nuevo Hospital Regional de Cádiz: 12 plantas, 782 camas y 25 quirófanos de alta tecnología

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado el proyecto del futuro Hospital Regional de Cádiz, una infraestructura sanitaria que se levantará sobre una parcela de 20.450 metros cuadrados, tendrá 12 plantas y contará con equipamiento de última generación. Entre sus dotaciones más destacadas figuran 25 quirófanos robóticos e híbridos, concebidos para incorporar avances tecnológicos en la práctica quirúrgica y mejorar la capacidad asistencial del centro.

La presentación del proyecto se produce después de la firma de un convenio a tres bandas entre el Ayuntamiento de Cádiz, el Consorcio de la Zona Franca y la Junta de Andalucía. Será esta última la encargada de asumir la financiación de las obras, así como la redacción del proyecto y la contratación de su ejecución. Según ha indicado la propia Junta, el Presupuesto andaluz de 2026 incluye ya una partida inicial de 10 millones de euros destinada a poner en marcha esta actuación.

Un proyecto para transformar la sanidad gaditana

Durante el acto, Moreno ha subrayado la relevancia del proyecto para la sanidad de la provincia y su impacto en el sistema asistencial. En este sentido, ha señalado que "lo que estamos presentando es, en sí mismo, el futuro de la sanidad de Cádiz. El salto de calidad que se reclamaba desde hace mucho tiempo. Un nuevo hospital moderno y adaptado a las nuevas formas de hospitalización, y que se proyecta a tres niveles: asistencial, docente e investigador".

El futuro hospital contará con una capacidad total de 782 camas, de las que 682 estarán destinadas a hospitalización, distribuidas en habitaciones individuales. Asimismo, dispondrá de 50 camas en la uci de adultos, unas 330 consultas y un área quirúrgica híbrida y robotizada. A ello se suman espacios diferenciados para Radiodiagnóstico, Laboratorio, Medicina Nuclear y Radioterapia, que completarán la estructura asistencial del complejo.

Servicios asistenciales previstos

En cuanto a los servicios, el complejo incluirá hospitales de día, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización a domicilio, telemedicina, hospital digital y atención a la cronicidad. Según la información facilitada durante la presentación, esta oferta busca adaptarse a nuevas formas de atención sanitaria y organización hospitalaria. La superficie total construida alcanzará los 220.000 metros cuadrados, lo que sitúa al proyecto entre los de mayor dimensión en la comunidad.

El proyecto también contempla la construcción de un aparcamiento con capacidad para unos 2.400 vehículos, una infraestructura destinada a facilitar el acceso al centro sanitario. Este elemento se integra dentro del diseño global del complejo, pensado para responder a las necesidades tanto de los usuarios como de los profesionales que desarrollen su actividad en el hospital.

Seguimiento del proyecto

Moreno ha defendido que el nuevo hospital forma parte de la transformación del modelo sanitario andaluz y ha vinculado su desarrollo a una estrategia más amplia. Así, ha afirmado que "el nuevo hospital no es solo una infraestructura más. Será la punta de lanza hacia la transformación del modelo asistencial a la que vamos. Una apuesta por un modelo más moderno, resolutivo, humano y preparado para el futuro de la sanidad pública andaluza".

Asimismo, ha añadido que "el futuro Hospital Regional de Cádiz será la avanzadilla de un modelo de sanidad pública evolucionado, hijo de nuestro tiempo y de nuestras capacidades tecnológicas pero que no pierde en ningún momento su razón de ser y su auténtica prioridad: ofrecer al paciente el mejor trato y servicio posible". Por otro lado, el presidente andaluz ha avanzado que el proyecto será asignado en los próximos días a la Unidad Aceleradora de Proyectos del Gobierno andaluz.

Según ha explicado, el seguimiento del desarrollo recaerá en un project manager de esta unidad, encargado de supervisar cada uno de los hitos del proyecto. Esta figura será la responsable de velar por el cumplimiento de los plazos y la correcta ejecución de las distintas fases hasta la finalización del complejo sanitario.