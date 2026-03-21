La Junta invierte 32 millones para mejorar la eficiencia energética de los centros educativos

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dado luz verde a un nuevo plan orientado a mejorar la eficiencia energética en centros educativos andaluces. La iniciativa contempla 17 actuaciones y una inversión superior a los 32 millones de euros.

Las obras serán ejecutadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación y persiguen modernizar los edificios docentes con el fin de reducir su consumo energético y recortar al menos en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero.

El programa incluye intervenciones destinadas a optimizar el rendimiento energético de los inmuebles mediante la mejora de sus envolventes —cubiertas, fachadas y carpinterías exteriores—, así como la instalación de sistemas de generación de energía renovable, principalmente solar, según ha informado la Junta de Andalucía.

Asimismo, se abordarán actuaciones en sistemas de climatización, renovación de instalaciones eléctricas y adecuación de espacios exteriores, junto a mejoras en accesibilidad. En total, las intervenciones alcanzarán a 17 centros ubicados en 15 municipios de todas las provincias andaluzas, priorizando aquellos con mayores necesidades de reducción de consumo o deficiencias en su aislamiento.

En la provincia de Almería, los trabajos se llevarán a cabo en los IES Martín García Ramos de Albox y El Palmeral de Vera, además de la residencia escolar Madre de la Luz, en la capital. En Cádiz, las actuaciones afectarán a los institutos Mar de Poniente de La Línea, Antonio de la Torre de El Puerto de Santa María y Saladillo de Algeciras.

Por su parte, en Córdoba se actuará en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo y en la escuela infantil El Carmen de Villarrubia, mientras que en Granada las intervenciones alcanzarán a las residencias escolares Virgen de las Nieves, en la capital, y Medina Lauxa, en Loja. En Huelva, el plan incluye tres centros de la capital: la escuela infantil Virgen de la Cinta y los IES Pintor Pedro Gómez y Fuentepiña.

En Jaén, el programa llegará al CEIP Ruiz Jiménez de la capital, y en Málaga al IES Nuestra Señora de la Victoria. Finalmente, en Sevilla se beneficiarán el IES Murillo, en la capital, y el IES Alcaria, en La Puebla del Río.

Estas actuaciones se financian con cargo al Programa de Andalucía FEDER 2021-2027, dentro del eje dedicado a la transición verde. Su desarrollo deberá respetar el principio DNSH (Do No Significant Harm), garantizando que no se produce un perjuicio relevante al medio ambiente. Además, se emitirán certificados energéticos antes y después de las obras para verificar la mejora en la eficiencia y la reducción de emisiones.