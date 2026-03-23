Juanma Moreno adelanta las elecciones andaluzas al 17 de mayo

En una comparecencia extraordinaria desde la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Palacio de San Telmo de Sevilla, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que disuelve el Parlamento de Andalucía para adelantar las elecciones regionales previstas para mediados del mes de junio de 2026.

Moreno ha dicho que "en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno" ha transmitido a sus consejeros que el domingo 17 de mayo "los andaluces estaremos llamados a decidir nuestro futuro cuatro años después de las últimas elecciones". Se trata, según el líder del PP-A de "una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible" porque "nuestra comunidad necesita llegar al verano con un horizonte político despejado".

Para el presidente de la Junta de Andalucía "ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación". "Andalucía ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia entre los andaluces", ha argumentado Juanma Moreno, que ha añadido que en estos "cuatro años intensos" Andalucía "ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general".

Moreno, que en las últimas elecciones consiguió una histórica mayoría absoluta para el PP con 58 escaños, llega a estas elecciones con unas encuestas en las que podría perder algunos diputados en la Cámara regional, pero seguiría por encima de los 50 escaños. Por otra parte, el PSOE de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, se hundiría alcanzando cotas nunca vistas para los socialistas andaluces.

El líder del PP-A ha sacado pecho de su gestión durante estos siete años que lleva como presidente de la Junta de Andalucía. "Nos queda mucho por hacer", ha destacado Juanma Moreno en su comparecencia desde el Palacio de San Telmo. "Tengo que admitir que a lo largo de estos años ha habido muchas voces" que le "animaron" a "anticipar las elecciones" porque "mis adversarios políticos no tenían ni siquiera candidatos" y que "hacerlo habría sido legítimo y legal", pero que siempre tuvo "claro que había que llegar hasta el final de la legislatura". El presidente andaluz ha dicho que eso es algo que "no ocurría en esta tierra desde 2012".

"Hace cuatro años los andaluces nos dieron una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y para todos y eso es, exactamente, lo que hemos hecho", ha señalado Juanma Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía ha insistido en que esto ha sucedido "con nuestros aciertos y con nuestros errores" y que "votar cada cuatro años con la legislatura cumplida y habiendo aprobado cuatro presupuestos es normalidad democrática". Para Moreno "la estabilidad política se ha convertido en una seña de identidad de nuestra tierra".

"El diálogo es posible"

Juanma Moreno ha dicho que en esta legislatura el Parlamento de Andalucía "ha aprobado 64 leyes y decretos-leyes" y que "algunas de esas leyes han sido propuestas por los partidos de la oposición" algo que es "inusual en otros lugares de España". En este punto ha vuelto a hablar de lo que él llama "la vía andaluza". "El interés general está por encima de todo, incluso las ideologías", ha apuntado asegurando que "el diálogo es posible".

También ha dicho que desde Andalucía "van a seguir reclamando lo que es justo para nuestra tierra, igualdad con todos los territorios de España" y que "los tiempos que están por venir exigen anticipación y capacidad de respuesta" porque "el coste de la vida se está disparando" y "el contexto internacional es incierto". En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que "los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para dar respuesta a las dificultades que puedan llegar, gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones".

"Un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentiras"

En un alarde de confianza en su reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que su "deseo" es que "Andalucía afronte ya el verano con un Gobierno a pleno rendimiento" para "seguir avanzando por la senda del crecimiento". En este punto, en el discurso ha recordado que las desgracias de Adamuz y del tren de borrascas diciendo que "han sacado lo mejor de nosotros mismos" y que los andaluces "hemos dado un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España".

"Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha añadido que espera y desea que esta decisión "facilite la mayor participación". Ha hecho "un llamamiento" a todos los partidos políticos para que "estemos a la altura del pueblo al que representamos" y tengamos "un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentiras, con honestidad y nobleza". "Es lo que se merecen los andaluces", ha indicado.