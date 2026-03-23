Andalucía ya tiene fecha para medir el desgaste del modelo de Pedro Sánchez y la resistencia de la mayoría de Juanma Moreno. Tras el anuncio oficial del presidente de la Junta de convocar elecciones autonómicas para el próximo domingo 17 de mayo, la oposición ha activado toda su maquinaria de guerra. La reacción más virulenta ha llegado, como era de esperar, desde el Palacio de la Moncloa.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ya candidata oficial del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reaccionado de inmediato tratando de instalar un relato de debilidad en torno al líder popular. Según Montero, Moreno Bonilla ha apretado el botón electoral porque "teme el repunte del PSOE" y porque, a su juicio, "la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante".

Pese a que las encuestas siguen otorgando una ventaja sólida al PP, la ministra de Hacienda ha celebrado la fecha con un desafiante: "Cuanto antes, mejor. ¡Ya hay fecha para el cambio!". La convocatoria obliga ahora a Pedro Sánchez a una crisis de Gobierno forzosa. De hecho, ha confirmado en una entrevista en La Ser que dimitirá "en los próximos días" para centrarse en su candidatura.

La todavía ministra ha llamado a "procurar una gran movilización" de cara a dichos comicios que sea "abrumadora", desde el convencimiento, según ha señalado, de que en dichas elecciones los andaluces van a trasladar su apuesta por la educación o la sanidad pública como "los tesoros más importantes que tenemos".

A la pregunta de si el de este martes será su último Consejo de Ministros al que asistirá como vicepresidenta, Montero ha respondido que no lo sabe, y que eso "siempre depende en última instancia del presidente" del Gobierno. "Pero estará por ahí", ha añadido antes de indicar además que ha podido hablar con Pedro Sánchez tras conocer la convocatoria electoral en Andalucía este lunes.

Montero ha reconocido también que tendrá que dejar el Gobierno sin poder presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, si bien ha indicado que queda "todo el trabajo" ya hecho al respecto, y que tiene "la certeza absoluta" de quien le sustituya al frente del Ministerio de Hacienda "seguirá con esta tarea tan difícil".

Sobre la persona que la sustituya en el Gobierno, la candidata socialista ha remarcado que "es el presidente" del Ejecutivo "el que tiene la potestad de elegir a sus ministros", por lo que ha evitado especular al respecto.

Desde el ala más radical del Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido en tromba para jalear a Montero, apelando al miedo a la derecha para intentar movilizar a un electorado de izquierdas hoy desmovilizado: "La ciudadanía debe despertar para evitar que Vox llegue a las instituciones", ha señalado, ignorando que el PP gobierna actualmente con mayoría absoluta.

La izquierda fragmentada y el cambio

A la izquierda del PSOE, la división sigue siendo la nota dominante. Antonio Maíllo (Por Andalucía) ha asegurado estar "preparado" y ha apelado a "lo público" como eje de su campaña, intentando recuperar el terreno perdido frente al sanchismo. José Ignacio García (Adelante Andalucía), por su parte, ha sido el más crítico con las formas, acusando a Moreno de convocar "a su conveniencia y por intereses partidistas". García ha presentado a su partido como una "izquierda joven y andalucista" frente al modelo del PP que, según él, pretende "hacer negocio con la sanidad y la educación".

Desde Vox han recibido la noticia con optimismo y el punto de mira puesto en las políticas ideológicas del PP. El portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha celebrado que "por fin llega la hora del cambio" y ha prometido que su formación llevará a San Telmo políticas para "acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo".

Gavira ha subrayado que Andalucía "no es ajena a la ola de sentido común que recorre España", enviando un mensaje directo a Moreno: Vox no será un mero espectador y buscará terminar con lo que denominan "despinfarro político" y la "inmigración masiva".

Con el decreto de disolución ya firmado, Andalucía se encamina a una campaña que será, de facto, un plebiscito sobre la gestión de Moreno y, sobre todo, una prueba de fuego para una María Jesús Montero que se lo juega todo a una carta tras años en la primera línea de la política nacional.