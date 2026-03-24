La justicia sevillana pide 15 años de prisión a un anciano por agresión sexual a su mujer tras medio siglo de matrimonio

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 15 años de cárcel y diez años de libertad vigilada para un hombre de 74 años acusado de agredir sexualmente a su esposa. La pareja había estado casada durante 51 años y tenía cuatro hijos en común. Según la acusación, el hombre habría obligado a su mujer durante varios años a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y en contra de su voluntad.

De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, en fechas no concretadas, pero al menos durante los años previos a octubre de 2023 y en numerosas ocasiones, el acusado habría mantenido relaciones sexuales con su esposa dentro del domicilio familiar con la intención de satisfacer su deseo sexual, pese a la negativa de ella.

El documento señala que, para hacerlo, el procesado la sujetaba con fuerza de las manos, la levantaba por las piernas o la obligaba a adoptar posturas sexuales que ella no quería, pese a que la mujer le manifestaba expresamente que cesara. Sin embargo, según la Fiscalía, él ignoraba esas peticiones. Como consecuencia de estos hechos, la mujer presenta síntomas compatibles con ansiedad.

La Fiscalía considera que lo ocurrido constituye un delito continuado de agresión sexual y solicita para el acusado, además de la pena de prisión, diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante siete años. El juicio está previsto para celebrarse este miércoles 25 de marzo en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.