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María Jesús Montero comparece tras la convocatoria de elecciones en Andalucía
La ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de Andalucía comparece ante la prensa tras la convocatoria de elecciones este 17 de mayo.
Libertad Digital
24/3/2026 - 16:44
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