Moreno teme el "exceso de confianza" y no quiere entrar en guerra con Vox: "cuanto menos hablemos de ellos, mejor"

El próximo domingo 17 de mayo se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía tras el anuncio en la noche del pasado lunes por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Este martes el líder del PP-A y candidato a la reelección ha sido entrevistado en algunos medios en los que ha comentado su decisión de adelantar un mes unos comicios esperados para junio de 2026.

Juanma Moreno va a las elecciones del 17 de mayo con las encuestas a favor aunque en los últimos sondeos podría perder por uno o dos escaños la mayoría absoluta y hasta cuatro o cinco de los 58 con los que cuenta desde 2022. El candidato del PP-A ha dicho en la cadena COPE que la fecha elegida era "la única fecha limpia" y la "más idónea para facilitar la máxima participación". En este sentido, el presidente andaluz ha recordado la complejidad del "calendario con las fiestas de la primavera" de Andalucía. También ha apuntado que celebrar las elecciones en junio habría coincidido con la visita de León XIV a España, prevista para principios de ese mes.

Sobre la todavía vicepresidenta primera, ministra de Hacienda de Pedro Sánchez y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, ha dicho que "no representa ningún cambio porque lleva veintitantos años en la política". Ha recordado que la candidata socialista estuvo en anteriores gobiernos del PSOE-A y que es una "extensión" de Pedro Sánchez. Moreno ha insistido en que los socialistas están "en una etapa un poquito perdidos" y que el partido está "preocupado" y "nervioso" por el adelanto de las elecciones en Andalucía.

Moreno no quiere los problemas de Guardiola con Vox

En cuanto a Vox ha indicado que es una "fuerza política fuerte", pero cree que "muchos votantes de Vox van a confiar en la estabilidad y en la serenidad" que emana su actual Gobierno. En declaraciones a Onda Cero Moreno ha dicho que "cuanto menos hablemos de Vox, mejor" porque los cuadros del PP tienen que pensar por ellos "mismos" y "no mirar por el espejo retrovisor a nadie". En este sentido, el líder del PP-A ha dicho que "Vox haga su campaña y nosotros haremos la nuestra" para "no depender de nadie".

"Andalucía se juega mucho: seguir con el gobierno de estabilidad, de sensatez y de serenidad que hemos tenido hasta ahora o meternos el lío en el que está ahora mismo España o mis compañeros que no tienen mayoría, y algunos de ellos van camino de estar seis meses paralizados", ha dicho Juanma Moreno en referencia a lo sucedido en Extremadura tras las elecciones regionales del pasado diciembre y las dificultades de María Guardiola para ser reelegida presidenta.

En esta entrevista, Moreno ha sido cuestionado por cómo se tendría que comportar con Vox. El líder del PP-A ha indicado que "con Vox se tiene que hablar cuando hay que hablar, y yo nunca me he negado a hablar con ninguna fuerza política, ni desde la parte más de extrema de la izquierda ni por parte de la derecha, pero no tenemos que estar obsesionados con Vox, que es una fuerza política distinta al PP". Ha insistido en que el PP es "ahora mismo el partido mayoritario" en Andalucía y que su partido no debe estar en "permanente ojeo a qué hace Vox, qué propone Vox, por dónde va Vox".

Una campaña "muy dura y muy sucia" por parte del PSOE

El todavía presidente de la Junta de Andalucía cree que en las elecciones del próximo 17 de mayo "la abstención y el exceso de confianza son los dos grandes adversarios" de su partido para seguir gobernando en solitario y con mayoría absoluta. En este sentido, Juanma Moreno ha pedido a los andaluces una "participación importante" en unos comicios clave.

Ha dicho también que María Jesús Montero es "la mano derecha del señor Sánchez más férrea que tenemos ahora mismo en el país" y que es "la extensión" del presidente del Gobierno en Andalucía. Además, Moreno ha augurado que la campaña electoral va a ser "muy dura y muy sucia" por parte de un PSOE andaluz "desorientado y desesperado".