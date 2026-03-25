El lío en la extrema izquierda y la improbable resurrección del andalucismo: las elecciones más allá de PP, PSOE y Vox

La sangría y el descalabro de la extrema izquierda podría frenarse en las elecciones autonómicas de Andalucía fechadas para el 17 de mayo, en apenas un par de meses. Después del batacazo en los comicios de Castilla y León en los que Sumar, Podemos e Izquierda Unida se quedaron sin obtener un solo escaño, estas formaciones buscan reponerse y ya han mandado un aviso de que están maniobrando para dar la "sorpresa" en la tierra de María Santísima.

Juanma Moreno, presidente de la Junta, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda o Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, son rostros muy conocidos tanto dentro como fuera de la comunidad más grande de España. Sin embargo, los partidos y candidatos de la extrema izquierda y de los andalucistas, a pesar de ser menos conocidos, también van a ser claves en estos comicios por dos motivos.

Primero porque pueden frenar al PSOE de María Jesús Montero, algo que no ha ocurrido en los comicios recientes de Aragón y Castilla y León, donde los socialistas les han robado votos a sus socios. Y segundo porque la opción de que Juanma Moreno pierda la Junta pasa por un buen resultado de la extrema izquierda y de los partidos andalucistas, ya que Montero por sí sola no va a conseguir unos resultados suficientes para conquistar la Junta ya que no es muy querida en Andalucía.

Podemos

En toda esta remezcla de partidos y de caos por las posibles coaliciones, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la formación morada estará presente en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo, aunque no ha aclarado la posibilidad de concurrir en las elecciones con la coalición de Por Andalucía, formada por Izquierda Unida y Sumar. Y es que, los morados no quieren compartir espacio con la formación de Yolanda Díaz.

En cualquier caso, Montero ha reclamado a la izquierda andaluza "ganas de pelear" para "sacar" al presidente Juanma Moreno de la Junta, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reeditar la coalición Por Andalucía, que comparte ahora con Izquierda Unida en el Parlamento autonómico.



Por Andalucía (Izquierda Unida + Sumar)

Por su parte, el coordinador federal de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha apelado este martes a la "movilización de la izquierda" como "clave" para propiciar una "sorpresa" en el resultado de las elecciones autonómicas ya convocadas para el 17 de mayo, y conseguir un "gobierno de cambio" en Andalucía que releve al que lidera Juanma Moreno, de quien ha indicado que "se le acumulan los problemas".

Maíllo ha apuntado este martes que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía, alianza a la que ha reivindicado como "único proyecto unitario" en el ámbito de la izquierda. Respecto a Sumar, la formación de Yolanda Díaz, se unirá a Izquierda Unida para concurrir juntos a estos comicios.

Adelante Andalucía

Por otra parte, Adelante Andalucía es un partido de corte andalucista y de extrema izquierda formado por Teresa Rodríguez, que se diferencia de Por Andalucía por su identidad regional y su distancia respecto a los partidos estatales como Izquierda Unida, Podemos o Sumar. El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha descartado entrar en un gobierno junto al PSOE si María Jesús Montero, secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la presidencia de la Junta, ganase las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo.

García ha señalado que su formación "será oposición" y "hará propuestas" si tras los comicios andaluces del 17 de mayo la mayoría es del PSOE, pero no entrará en su Ejecutivo si se diese el caso porque recuerdan "lo que costó a la sanidad pública" cuando la socialista estuvo en la Junta de Andalucía como consejera.

Con esta situación actual, el lío en la extrema izquierda no es menor. Con este panorama concurrirían tres formaciones en las elecciones del 17 de mayo: Por Andalucía, la coalición formada por Izquierda Unida, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz; Adelante Andalucía, el partido creado por Teresa Rodríguez, ahora retirada de la primera línea política y Podemos.