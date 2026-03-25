El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado un acuerdo en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, con todos los sindicatos presentes en ella (SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT), para la implantación de un nuevo modelo de carrera profesional sanitaria. Este sistema actualiza y unifica el modelo vigente con el objetivo de adaptarlo a las necesidades del sistema sanitario público de Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el que ha firmado el acuerdo histórico con los sindicatos. Este acuerdo vuela por los aires los planes de María Jesús Montero, la candidata del PSOE en las elecciones del próximo 17 de mayo, que ha priorizado los ataques a la gestión de sanidad pública como base de su campaña electoral, de tal manera que ha llegado a afirmar que los comicios son un plebiscito sobre la sanidad.

El nuevo modelo sustituye al firmado en 2006 y se une a otros pactos suscritos por unanimidad, como el de la Bolsa de Empleo, que permanecía bloqueado desde 2013. El acuerdo permite superar la dispersión normativa acumulada en los últimos años y avanzar hacia un modelo único, más coherente y previsible.

¡Acuerdo sanitario histórico! Mejoramos las condiciones laborales y profesionales de cerca de 130.000 profesionales de la sanidad pública andaluza. Una demanda histórica que hacemos realidad con el respaldo unánime de todas las organizaciones sindicales. pic.twitter.com/O5HU1ZhNoN — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 25, 2026

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se comprometió a impulsar este marco el pasado mes de octubre. Así lo anunció durante el primer debate de sanidad celebrado en el Parlamento de Andalucía, cumpliendo con el compromiso adquirido al asumir las competencias.

El sistema se basa en la evaluación de competencias, el desempeño profesional y la contribución a los objetivos de la organización. Está orientado a reconocer la trayectoria, la experiencia y el desarrollo de los profesionales sanitarios y de gestión, incluyendo servicios prestados en la Unión Europea.

A partir del nivel III se introduce una doble modalidad de evaluación que permite una progresión más flexible. Se combina una vía con percepción parcial del complemento retributivo con la posibilidad de alcanzar su percepción íntegra mediante la acreditación completa de competencias profesionales.

Entre las novedades, se garantiza el acceso al personal temporal, eliminando situaciones de desigualdad. Asimismo, se incorporan medidas para incentivar la cobertura de puestos de difícil desempeño mediante la aceleración de la progresión en la carrera profesional.

El procedimiento será ágil, periódico y digitalizado a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales. Un proceso excepcional de encuadre facilitará la transición al nuevo sistema y beneficiará a unos 44.601profesionales, de los cuales el 72% son sanitarios.

Por último, se garantiza el abono con efectos retroactivos del proceso de desbloqueo de la carrera para el personal de gestión y servicios. Este acuerdo refuerza la agenda de diálogo tras otros éxitos como el pacto por la Atención Primaria o las mejoras salariales de 2022.