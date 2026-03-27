Francisco de la Torre critica la "presión y el maltrato" de Óscar Puente en la crisis del AVE

La cruzada política por la ausencia de AVE en Semana Santa entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía sigue escalando. Si este miércoles el ministro Óscar Puente calificó de "infantil y absurda" la polémica, ahora es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el que ha abordado la cuestión durante su presencia en el especial de Es la Mañana de Federico que ha tenido lugar este viernes en su ciudad.

Frente a los micrófonos de esRadio, el alcalde asegura que de haber tenido más previsión, se podría haber hecho "una campaña de promoción" que habría beneficiado a la Semana Santa, que tanto interés suscita en nuestro país. "He echado de menos más transparencia", ha sentenciado.

"A veces es como toparse con un muro. Ha habido también un maltrato por parte del ministro para hablar de la prensa de Málaga, que es la que ha conseguido que haya una gran acción de trabajo. Se podría haber tenido otras líneas de trabajo en Adamuz, por ejemplo, haber hecho otro análisis técnico. La presión, la descalificación y el maltrato de Puente, me parece que no es un acierto", ha valorado sobre el ministro y su actuación. "Los medios han puesto el foco y han conseguido que vaya con más celeridad".

Málaga, ciudad tecnológica

En otro orden de cosas, Federico ha recordado que el 20% del PIB de Málaga es gracias a la tecnología, algo que el alcalde ha valorado muy positivamente: "Lo valoramos muy positivamente. Tenemos la noticia más importante que ha sido la IMEC, empresa de microelectrónica, no muy grande pero que tuvo el acierto de empezar a trabajar y tiene un gran prestigio. Hemos insistido mucho también en la FP tecnológica, la Junta se ha alineado en esa posición. Una de las últimas cosas que hemos hecho es el proyecto Centesimal".

El Proyecto Centesimal en Málaga, impulsado por el Ayuntamiento y Red.es, es una iniciativa pionera de ciudad inteligente que pondrá sensores en más de 200 edificios municipales. Con una inversión de 4,9 millones de euros, se instalarán más de 1.000 sensores IoT para monitorizar energía, agua y calidad ambiental, mejorando la eficiencia y gestión sostenible: "Es tener un conjunto de datos importante, más de 1.200 sensores en ciento y pico edificios. Esos datos permitirán a las empresas trabajar sobre ellos y crear con la minería de datos alternativas a los desafíos que tenemos para tener una ciudad lo más sostenible posible, para emprender y dar respuesta a los desafíos. También estamos centrados en el tema de computación cuántica, nos ha llegado un ordenador del ámbito de colaboración público-privada, que nos permita trabajar en una línea más potente con más velocidad que los ordenadores clásicos anteriores".

El alcalde ha puesto el foco en la educación para cubrir los puestos de trabajo que ofrece la ciudad gracias a su apuesta por la tecnología: "La clave es la educación, talento producido, porque en Málaga hay muchos puestos por cubrir, por ejemplo, en ciberseguridad. Hay que poner más plazas para atender la demanda de los alumnos que quieran estudiar. Es clave que las universidades, tanto públicas como privadas, se sumen a dar respuesta a estos desafíos".

El desafío de la vivienda y la electricidad

Uno de los desafíos más complicados de resolver es el tema de la vivienda, algo que el alcalde ha puesto de manifiesto en más de una ocasión, tema en el que están trabajando para resolver: "Hay que sumar tanto vivienda pública como privada para que se equilibre con la demanda y dejen de estar tensionados los precios. Para eso hay que agilizar los trámites; en materia de la promoción privada, hacemos reuniones periódicas con los promotores que impulsan los suelos y nosotros facilitamos que vaya rápido. Hay un problema y hay bloqueo en el tema de la potencia eléctrica que ha frenado muchas de estas promociones. He hablado con Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para que pongan el acento en este tema y lo resuelvan con rapidez. Y también conseguir que haya un equilibrio en los temas del alquiler, para que haya precios moderados y que haya un equilibrio entre lo que se gana y lo que se paga".

"Tenemos más de 5.000 viviendas en distintos grados de avance. Más de 1.000 se entregarán antes de que finalice el año", señala Francisco de la Torre.

Europa y la inmigración

Preguntado por Rosana Laviada, subdirectora de Es la Mañana de Federico, sobre cómo se enfrenta Málaga al problema de la inmigración, el alcalde ha recordado que es Europa quien tiene que tener una estrategia de cooperación al desarrollo: "Tiene que ser profunda para equilibrar. Es bueno que África se desarrolle con la ayuda de Europa. Para el bien de África y porque de ahí podría venir una inmigración preparada y legal para atender la falta de mano de obra en Europa. Creo que un cambio en esta mentalidad y plantear las cosas en estos términos sería muy bueno y no habría esa inmigración descontrolada que además produce miles de muertes en el camino. Sería bueno para ambos continentes".