El Gobierno de Pedro Sánchez no consigue dar una fecha de reapertura del tramo de AVE afectado por el desprendimiento de un talud en Álora. Un hecho que está afectando económicamente a la capital de la Costa del Sol y a su provincia. Se trata de un incumplimiento más del Ejecutivo nacional con una de las provincias más pujantes de España que se siente desamparada.

En el programa especial de Es la Mañana de Federico desde Málaga, el presidente de la Diputación, José Francisco Salado, ha explicado los motivos de su desconfianza hacia las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Málaga, su provincia y el resto de Andalucía. Salado ha dicho también que "el problema que tenemos desde la Diputación después de todas las DANA que hemos sufrido en la provincia es conseguir que el 100% de las carreteras titulares de la provincia de Málaga estén en perfecto estado de conservación, y mantenimiento y reposición por los daños que se han producido".

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En este sentido, ha contado que "sobre todo hemos sufrido daño en la comarca de Ronda y la zona de Grazalema, donde hemos tenido afecciones en todas las carreteras de la provincia y también en la comarca de la Axarquía". "Tenemos casi 900 km de carretera titularidad de la Diputación y sufrieron en daños 37" y actualmente "sólo están cerradas dos en la serranía de Ronda", ha apuntado el presidente de la Diputación.

José Francisco Salado ha indicado que "nadie tiene culpa de que venga una DANA o unas tormentas y se produzcan daños en las infraestructuras municipales o de la Junta, del Estado o de la Diputación. Otra cosa es la actitud que tiene para rápidamente afrontar la recuperación de esos daños. Y eso es lo que ha faltado en el desprendimiento del talud de Álora. Y yo se lo he recordado al ministro una y otra vez. Del desprendimiento el ministro no tiene la culpa, evidentemente, pero tardaron tres semanas en darse cuenta de que el ritmo de trabajo que había impuesto ADIF no era lo suficiente para cumplir los plazos que se habían puesto ellos".

El presidente de la Diputación de Málaga ha dicho que desde el Gobierno primero dijeron que estaría solucionado "a primeros de marzo" y que "cuando se dieron cuenta de la dimensión del desprendimiento dijeron el 23-24 de marzo y cuando se dieron cuenta ya porque ante la presión no solo de la Diputación, de los ayuntamientos, de la Junta, del alcalde de Málaga, de la sociedad civil y de los medios de comunicación de Málaga, que eso era imposible y ya aumentaron el ritmo de trabajo. Pero ya era tarde y, consiguientemente, el señor Puente, en vez de venir aquí, dar la cara, mandó al director de ADIF a pie de obra y dijo que ya no iba a ser el 24, sino a finales de abril, y solo se abriría una sola vía, es decir, no la apertura total de lo que es la normalidad de la vía Málaga-Madrid, sino que eso sería ya incluso a final de año; están dando plazo indeterminado".

Las intenciones del Gobierno contra Málaga y Andalucía

José Francisco Salado ha contado que "a mí me han, me han insultado muchísimo y me ha llamado el subdelegado del Gobierno de España aquí en Málaga miserable, porque yo tengo una teoría que es que el Gobierno de España cree que cuanto peor le vaya a Málaga, cuanto peor le vaya a Andalucía y peor le vaya a la provincia de Málaga, cree que los ciudadanos van a responsabilizar al gobernante que está más cercano a ellos, en este caso, al alcalde de Málaga o a Juanma Moreno".

"Y creo que hay una intencionalidad manifiesta en ralentizar la solución de los múltiples problemas que tiene la provincia de Málaga", ha declarado el presidente de la Diputación. Piensa que existe una "falta de interés en solucionar este desprendimiento con la agilidad que se merece la provincia de Málaga, porque no entiendo cómo tardaron tres meses en aumentar el ritmo de la obra y, sobre todo, una vez que aumentaron el ritmo de la obra, se dieron cuenta que el muro también está dañado y puede colapsar por los extremos y ahora se han puesto a demoler el muro en su integridad".

El presidente de la Diputación de Málaga se ha preguntado: "¿Y de eso no se dieron cuenta en los primeros días? ¿Nadie se dio cuenta que ese muro estaba colapsado y había que demolerlo? Y ahora pues eso ha supuesto más retraso de la obra. No le han puesto cariño, no le han puesto atención y medios a esa obra tan importante para Málaga". Además, ha criticado la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, porque "ha intentado desviar la atención como en el accidente de Adamuz".

En este sentido ha recordado que Puente "dijo que había habido una un mantenimiento integral de la vía" y que se enredó "en un tema semántico cuando se descubrió claramente la gran mentira de que no había habido un mantenimiento integral". El ministro "desvió la atención exactamente a ese discurso sobre lo que significa integral o no". En el caso del talud de Álora "aquí también ha intentado desviar la atención en que si el perjuicio económico para la provincia va a ser 1.300, 900, 800 millones de euros cuando esa no es la cuestión". "La cuestión es que estamos incomunicados y que va a haber unas pérdidas económicas cuantiosas que determinaremos en el momento que se abra ya la línea definitivamente", ha asegurado.

"Yo le invito al ministro desde aquí, que si no cree lo que dicen los gobernantes del PP, las distintas administraciones, la prensa de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga, toda la sociedad civil del impacto económico que va a tener para el empleo y para la economía de la provincia de Málaga la desconexión ferroviaria, a que vaya a la estación María Zambrano y que hable con todos los empresarios y comerciantes que han bajado su facturación el 70%; que hable con los taxistas de Málaga; con los que tienen VTC; con los agricultores que distribuyen sus alimentos a las zonas hoteleras, a los restaurantes", ha dicho Salado.

La candidata María Jesús Montero

Sobre las elecciones regionales previstas para el próximo 17 de mayo, el presidente de la Diputación de Málaga ha comentado que la socialista María Jesús Montero "lo tiene muy complicado" al "intentar convencer a los ciudadanos andaluces de que ella es la solución a los problemas que dice que tiene Andalucía y que muchos de ellos los generó ella misma cuando fue consejera, tanto de Economía y Hacienda como de Sanidad". En este sentido, ha indicado que "es que parece que la señora Montero viene aquí de nuevas a salvarlos a Andalucía, pero no, esos problemas los ha generado ella en el Gobierno andaluz y en el Gobierno de España, donde esa infrafinanciación que tiene actualmente Andalucía se la exigía ella a Rajoy".

"Cuando ha llegado a ser ministra, en vez de apoyar a su tierra y decir que esa infrafinanciación hay que corregirla, ha hecho todo lo contrario", ha contado José Francisco Salado. Ha dicho que Montero "no ha negociado ese cupo extraordinario que necesita Andalucía y sí ha intentado una financiación singular para Cataluña, así que es muy complicado con el currículum que tiene de intentar convencer que ella la solución a los problemas de Andalucía".

Cree que "ella va a venir con una campaña no de poner sobre la mesa soluciones a Andalucía, sino de polarizar, porque ellos se mueven muy bien en la confrontación, la polarización y la división". Ha vaticinado que "vamos a tener una campaña que creo que va a estar abonada al insulto y a una política del barro, baja, no de proponer soluciones o un programa electoral sobre la mesa. Estamos preparados para ello y yo creo que los ciudadanos serán conscientes que hay muchas cosas todavía que solucionar en Andalucía" pero "no se pueden solucionar los problemas generados por el Gobierno socialista durante 40 años en 8, que es lo que lleva Juanma Moreno". Ha puesto de ejemplo los conciertos sanitarios creados por Montero y los educativos que tanto rechaza la izquierda y que son un éxito para no saturar lo público.

El presidente de la Diputación de Málaga ha comentado que Montero "ha dicho ya que Pedro Sánchez va a estar muy presente en esta campaña, así que Pedro Sánchez vendrá aquí a intentar polarizar la sociedad andaluza, hablar de la guerra, hablar de asuntos que en este momento no son de competencia de una comunidad autónoma y no hablar de los problemas estructurales de Andalucía". Cree que "se mezclarán los dos mensajes: las obligaciones que tiene la Junta, evidentemente, y lo que ha podido hacer bien o mal Juanma Moreno en su proyecto para los siguientes cuatro años. Pero tendremos que recordar a la señora Montero, que ya ha tenido oportunidad de ayudar a Andalucía desde su puesto porque era la mujer más poderosa de España y no ha hecho absolutamente nada".

José Francisco Salado ha insistido en que no puede "dejar de pensar" en que "hay una estrategia" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que consiste en que "cuanto peor le vaya a Málaga, peor le vaya al alcalde. Cuanto peor le vaya a Andalucía, peor le va a ir a Juanma. Y se están equivocando porque la prensa, la sociedad civil, las asociaciones y colectivos empresariales están señalando quiénes son los responsables. Eso es así y los ciudadanos lo saben".

¿Qué pasará el 17M?

Sobre el resultado de las elecciones andaluzas del 17 de mayo el presidente de la Diputación ha dicho que "confía" en que Juanma Moreno "consiga a la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Yo espero que sea así. Porque se está viendo lo que está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas que recientemente han tenido sus elecciones: Extremadura, Aragón, Castilla y León". El político del PP ha dicho que "tenemos que tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario".

"Aquí hay claramente un discurso que tendremos que hacer muy propositivo, muy sereno, con propuestas claras a los ciudadanos, donde se diga: quieres un bloqueo para estos cuatro años, una dependencia de otro grupo político que ha demostrado claramente que no viene a gobernar, viene a hacer propuestas y luego bloquear y no quiere participar de ley alguna o queréis una tranquilidad que hemos tenido durante estos cuatro años que va a beneficiar a Andalucía. El peor enemigo es la confianza, de que creamos que lo tenemos todos ya ganado. Y tenemos que convencer, primero, a ese votante socialista que está desencantado con el sanchismo y luego también aquello desencantado del PP que se fue a Vox y demostrarle que la opción para Andalucía y para los intereses de Andalucía es seguir apoyando a Juanma y con eso, pues y mucho trabajo y seriedad podemos conseguir esa mayoría suficiente. Yo espero que sea así", ha reflexionado Salado.

José Francisco Salado ha dicho que el PSOE y la izquierda saben "que no van a gobernar, es decir, que independientemente del resultado que salga, si tenemos mayoría suficiente o no, el PP va a gobernar. Por eso su campaña no va a ser propositiva va a intentar radicalizar más la situación andaluza para que en esa radicalidad movilizar a la izquierda radical, que lo voten a ellos y movilizar también a la derecha radical para que sigan votando más a Vox y sea más complicado que nosotros tengamos la mayoría suficiente. Así que esa es su campaña y estamos preparados para ella, evidentemente".

La movilidad en Málaga

El presidente de la Diputación ha dicho que "la movilidad es fundamental" como "la vivienda". "Todo el mundo quiere venir a vivir a Málaga y evidentemente eso ha hecho tensionar el precio de la vivienda y escasea la vivienda, pero la movilidad también es fundamental para que todo el mundo que quiere venir a vivir a Málaga capital" pueda hacerlo en la provincia. En este sentido, ha recordado que "Málaga se ha convertido en una gran Málaga, una conurbación, un área metropolitana donde se une ya por la zona occidental, con Torremolinos, con Benalmádena, con Fuengirola, por la costa oriental, con Rincón de la Victoria, con Vélez Málaga, y los ciudadanos se están yendo a vivir a esa zona donde la vivienda es mucho más barata".

"Se vive también muy bien y la única pega que hay es que la movilidad tiene saturada la vía principal, que es la autovía A-7. La A-7 está saturada y cuando yo decía muchas veces que hay una voluntad manifiesta de perjudicar a Málaga por el Gobierno de España" un ejemplo es "la A-7" porque "en la zona oriental, la del Rincón de la Victoria, tiene un colapso fundamental porque cuando viene de Vélez Málaga son 3 carriles y cuando llega al Rincón de la Victoria se convierte en 2 y cuando llega ya al Palo otra vez se convierte en 3", ha dicho Salado que aunque han presentado planes al Gobierno para solucionarlo sólo encuentran una "actitud de bloqueo". Espera que si Feijóo llega a la Moncloa esté junto al malagueño Elías Bendodo para que se "ponga más interés a la solución de los problemas de la provincia de Málaga, de movilidad, de vivienda y de agua".