El pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convocó las elecciones adelantó la convocatoria de las elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo, un mes antes de la fecha esperada. El líder del PP-A parte con ventaja según las últimas encuestas para conseguir la reelección aunque podría quedarse al borde de la mayoría absoluta. Esos mismos sondeos auguran un batacazo histórico del PSOE andaluz con la exvicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza.

En el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Málaga el presidente andaluz ha dicho que "convocando las elecciones autonómicas creo que he hecho un gran servicio a España para que la señora Montero se venga a Andalucía y deje la posibilidad de que algún día tengamos presupuestos en nuestro país con alguien mucho más competente. Esperemos que ese cambio sirva por lo menos para que haya un ministro de Hacienda que cumpla con sus obligaciones constitucionales y presente el presupuesto de nuestro país".

La elección de de la fecha de las elecciones ha sido "un sudoku porque en Andalucía hay muchas fiestas de primavera y, por tanto, ha sido complicado encontrar un hueco, una fecha limpia. El 17 de mayo es la fecha más limpia que posibilita la participación de los ciudadanos andaluces y, por tanto, vamos a tener entre fiesta y fiesta, entre romería y romería unas elecciones en las que yo espero, deseo y confío en que participen masivamente los ciudadanos de Andalucía porque nos jugamos muchísimo".

Los "hitos" de María Jesús Montero en la Junta

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ha recordado el paso de su principal adversaria en los próximos comicios del 17 de mayo, la socialista María Jesús Montero, por los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Montero fue consejera de Sanidad y Consumo entre abril de 2004 y septiembre de 2013 en los Ejecutivos de Chaves y Griñán y, posteriormente, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2013 y 2018 en el de Díaz.

Juanma Moreno ha dicho que "ella como consejera de Hacienda nos dejó el regalo, la herencia de que no cumplimos ninguna de las tres reglas de gasto que nos ponía, precisamente Hacienda. Ella no cumplía ninguna de las tres y al año siguiente con el señor Juan Bravo de consejero cumplir las tres". "Aparte", ha continuado Moreno, nos dejó "un déficit y un desorden en las cuentas públicas muy importante que nos ha costado cinco años ordenar" y "en el ámbito sanitario, nos dejó también el regalo de medio millón de personas en listas de espera ocultas para que no se supiese estaban en los cajones; nos dejó el regalo de 7770 profesionales sanitarios que habían sido echados del SAS; nos dejó también el regalo de 800 camas menos en hospitales… en definitiva ella no se caracteriza por ser una buena gestora, por ser una gestora óptima, por conseguir objetivos y resultados que sean plausibles".

"Por eso nos sorprendió muchísimo aquí en Andalucía cuando el presidente Sánchez decidió que fuese ni más ni menos que su ministra de Hacienda después de ese currículum que ella traía no nos parecía la persona idónea y, desde luego, se ha demostrado a lo largo de estos ocho años de sanchismo que ella no ha sido capaz no sólo de tener unas cuentas ordenadas ni siquiera de llevar a las Cortes un presupuesto", ha apuntado Moreno.

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